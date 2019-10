Le Quattro Stagioni di Vivaldi al Teatro “Cilea” di Reggio Calabria

Venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 21.00, presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, all'interno del programma della stagione 2019-2020 del "Rhegium Opera Musica Festival", sezione "Alziamo il sipario" promossa dal Comune di Reggio Calabria e sezione Mediterraneo Sacro e Profano - Rapsodie Agresti dell'Associazione Traiectoriae, andranno in scena, in unica esecuzione, "Le quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, preceduto dal Concerto in Sol Maggiore "La Rustica" dello stesso compositore.

Violino solista e concertatore sarà il M. Pasquale Faucitano che guiderà l'ensemble degli archi del Teatro Cilea di Reggio Calabria.

""Le quattro stagioni" sono sicuramente il ciclo più noto di composizioni vivaldiane. Sono quattro concerti, ispirati ciascuno ad una stagione dell'anno e fanno parte dell'opera 8, "Il cimento dell'armonia e dell'invenzione", costituendo uno dei primissimi esempi di musica descrittiva. Si inizia con la Primavera, concerto in Mi maggiore per violino, archi e cembalo; l'Estate, concerto in Sol minore per violino, archi e cembalo; l'Autunno, concerto in Fa maggiore per violino, archi e cembalo; e l'Inverno, concerto in Mi maggiore per violino ed archi. Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra Reggio Calabria quest'importante opera che ci auguriamo sia ben accolta dal pubblico reggino", afferma Domenico Gatto, direttore artistico del progetto.

Il costo del biglietto è 10 €.