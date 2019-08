Reggio, dal 28 al 31 ottobre al "Cilea" lo spettacolo “L’Elisir d’amore”

L'Associazione Nuovo Laboratorio Lirico di Reggio Calabria in collaborazione con l'Associazione Traiectoriae e l'Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria diretta dal M° Alessandro Tirotta, mette in scena l'opera capolavoro di Gaetano Donizetti: "L'Elisir d'amore". Il melodramma giocoso più famoso del compositore bergamasco nell'olimpo degli operisti italiani. Gli spettacoli (Matinèe) sono riservati alle scuole di ogni ordine e grado dal 28 al 31 Ottobre al Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria. Da decenni, l'attività del NLL è volta a favorire la diffusione della cultura operistica presso le giovani generazioni, riscuotendo enormi successi e divenendo appuntamento fisso di formazione e cultura per il mondo studentesco.

Una realtà professionale e consolidata nel tempo, divenuta oggi fiore all'occhiello del meridione d'Italia, che come ogni anno si avvale di grandi artisti internazionali. Protagonisti dell'opera, insieme al M° Alessandro Tirotta, al coro e all'Orchestra del Teatro Cilea, saranno: Raffaele Facciolà (Dottor Dulcamara); Maria Bagalà (Adina); Marco Pastorelli (Nemorino); Alessandro Vargetto (Belcore) e Gabriella Grassi (Giannetta). La Regia sarà affidata all'esperienza indiscussa del M° Gaetano Tirotta. L'allestimento scenico e la sceneggiatura sono realizzati grazie alla collaborazione di Franco Marzocchi. Info, adesioni e organizzazione per la partecipazione all'evento: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.