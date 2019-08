Reggio: la magia di Bungaro e il mito Vanoni emozionano al Parco Ecolandia

di Fulvio D'Ascola (foto di Antonio Sollazzo) - Alla fine del concerto ogni spettatore ha l'animo pieno di sensazioni positive.Immersi nel "Maredentro",catturati dalle onde sonore di grandi musicisti ,con un ensemble tra un monumento della canzone italiana ,Ornella Vanoni e la bellezza totalizzante della musica e delle parole di Bungaro. Un perfetto sincronismo .Live che lascia il segno ,nello scenario dell'anfiteatro del Parco Ecolandia ,si ritaglia una porzione di uno show "pensante" che colpisce nella line up dei musici : Antonio Fresa al pianoforte,Antonio De Luise al contrabasso elettrico,Raffaele Casarano al sax e Amadeo Ariano alla batteria.Chiusura ,con evento speciale, della 28 edizione del "Festival Ecojazz " del direttore artistico Giovanni Laganà, realizzato in collaborazione con Associazione Azimuth e Parco Ecolandia.

Al centro del palco,con la sua chitarra Bungaro apre un libro che sfogliera' le pagine piu' intense delle sue canzoni.E' subito feeling con "Il deserto" ed è una prima parte dello show che scorre su altalene emozionali e sul gioco di squadra dei musicisti, grandi musicisti. Antonio Fresa al pianoforte è l'anima del sound che spazia tra jazzly e classico,riuscendo sempre ad esaltare le canzoni e le parole,Antonio De Luise al contrabasso con la gentilezza del tocco,è il ritmo ovattato che dialoga anche con la batteria di Amedeo Ariano,che si trasforma in giocosa azione su timpani e piatti accarezzati a tratti melodicamente.Il sax di Raffaele Casarano entra in scena e lancia suoni che esaltano il sottofondo musicale. Il protagonista è lui,al centro della scena, che racconta della sua infanzia,che spiega come nasce "Io non ho paura" scritta per Fiorella Mannoia alle 4 del mattino.Il pubblico rimane catturato da chitarra e voce e canta il refrain "io non ho paura",quasi come un inno liberatorio.Bungaro prosegue alternando canzoni come "Passione" ,il classico napoletano di Libero Bovio, legandolo al ricordo del padre,andato via troppo in fretta, che la cantava sempre, legandolo alla sua infanzia . Il cantautore salentino gioca con il pubblico su canzoni come "Il prato" e racconta della sua folgorazione cinematografica del film musicale "Stop Making sense" dei Talking Heads,di cui riscrive in italiano e riarrangia "Once in a lifetime" che diventa "Apri le braccia".

Ad un certo punto accade qualcosa,dal retro palco una figura inizia a incamminarsi verso la scena principale, Ornella Vanoni ,personalità esplosiva diventa la protagonista ed è subito pioggia di applausi. Dialoga con il pubblico e inizia la sua porzione di show. Una bella interpretazione di "Aria" di Dario Baldan Bembo,sorprende tutti, divertendosi, con i suoi dialoghi, tra il sarcastico dell'analisi politica attuale e l'ironia sui Bronzi di Riace, ma è sempre una star . Si avvicina al pubblico danzando e cantando "La voglia,la pazzia", "Tristezza per favore va via" ,"duetta con Antonio Fresa al pianoforte ne "L'appuntamento" e in "Domani è un altro giorno", in "Senza fine" fa esaltare la bravura dei musicisti nel rincorrerla sonoramente. Bungaro rientra in scena e la accompagna duettando in "Sapore di sale",eseguita in modo collettivo dal pubblico presente,chiudendo la special guest con "Imparare ad amarsi". Standing ovations per una bella performance , nonostante l'età Ornella Vanoni è sempre un pezzo di storia indelebile della musica italiana e riesce a cantare live in modo dignitoso. Un mazzo di fiori è l'omaggio alla sua carriera.

Tutto ritorna sulle note del Bungaro 4th e fino alla fine c'è spazio tra sonorità jazzly,suoni mediterranei, acustici e melodici, con spazio per il ricordo di Fabrizio Frizzi a cui dedica una canzone. Scorrono i successi "Guardastelle"e "Occhi belli", "Mare immenso" scritta per Giusy Ferreri ,riprende la sua iniziale bellezza eseguita con chitarra e voce. Ritorna il divertimento con "La donna riccia" e l'amore per il cinema con una esecuzione intensa di "Perfetti sconosciuti". Finale con bis e poi grande chiusura con "Lu viddicu di lu mundu",versione salentina de "L'ombelico del mondo" di Jovanotti", che è una grande free jam session personale di ogni musicista, presentato da Bungaro."Maredentro Tour" lancia le ultime onde sulla spiaggia immaginaria del pubblico ,che in piedi applaude ed acclama i protagonisti. Serata che rimane impressa nella esibizione della Vanoni e nella classe,leggera e gentile di Bungaro - il vero match winner- e della magica alchimia dei suoi musicisti.Tutto finisce fisicamente, si chiude uno spazio di tempo sonoro ,con gli sguardi che si affacciano tra la collina e il mare del Parco Ecolandia,ma dentro ogni spettatore l'apnea di belle sensazioni è il modo migliore per il ritorno a casa.