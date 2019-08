Reggio, domani al Parco Ecolandia il “Maredentro Tour”

di Fulvio D'Ascola (Foto Giovanni Buonomo) - L'odore del mare, il sud. Il Salento profuma di aromi ,nelle stanze assolate d'estate, con il padre che unisce ingredienti in cibi da mangiare ,intonando a voce alta "Chiu luntana me stai...chiu vicina te sento..."."Passione",passioni, che nascono dalla canzone di Bovio,una dei brani più belli della musica napoletana. Antonio Calò, ma chiamiamolo Tony Bungaro, un viaggio attraverso la scrittura,la composizione e la musica. Frammenti slegati che dalla Puglia si ricompongono nella periferia romana e nella consacrazione sotto le luci accecanti del palco del Festival di Sanremo . Un viaggio intorno al mondo, intorno alle sonorità brasiliane. Arte , "Cosa provo quando sono di fronte ad un'opera d'arte ? Come di fronte ai tuoi occhi nascosti che mi stanno a guardare.Uno sbilanciamento,un senso di vuoto.Di bellezza bruciante che non passa mai..",le parole diventano musica con la voce condivisa con Paula Morelembaum. L'inchiostro scorre lungo i fogli,come le note che si rincorrono sul pentagramma.Passano gli anni ed il ragazzo salentino sale sulla scala della notorietà,nella delicata proposizione di "Guardastelle" ,con la sensibilità e la delicatezza di un momento. Bungaro, di parole regalate e scritte per altre cantanti, canzoni "pensanti" per Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni,Malika Ayane,Daniela Mercury,Miuchia Buarque De Hollanda,Giusy Ferreri e collaborazioni con tanti grandi artisti tra i quali Omar Sosa, Youssou N'Dour ,Ivan Lins e Ian Anderson. Passione per il cinema, folgorato nella visione di "Stop Making Sense" film concerto dei Talking Heads del 1984, che lo ispira a tradurre l'hit della band "Once in a Lifetime" ,riarrangiandola ed in italiano diventa "Apri le braccia".Un sogno divenuto realtà "Inviai la mia versione della canzone agli autori originali, parliamo di due mostri della musica di quel periodo ,anno 1997,come David Byrne e Brian Eno che rimasero positivamente sorpresi dal testo e dall'arrangiamento e mi diedero l'ok per la realizzazione.Questo fu per me, cantautore ancora nella fase iniziale della carriera ,la realizzazione del sogno." Colonne sonore, premi alla carriera, premi della critica, sono un lungo palmares di Bungaro,che chiude nei cassetti dell'arte. L'apice della collaborazione cinematografica si realizza con il film "Perfetti sconosciuti" ,con la canzone colonna sonora interpretata da Fiorella Mannoia.Anche il teatro diventa un luogo da frequentare ,insieme al pianista e compositore Antonio Fresa,scrive le musiche per lo spettacolo di Pino Insegno dal titolo "Imparare ad amarsi". Mare dentro, potrebbero essere due parole, ma scritto Maredentro si traduce in sensazione,situazione emozionale."Quel maredentro che spegne e annega ogni tormento.Mi toglie il fiato,ma poi ancora respiro senza piu fiamme." Umori,sensazioni,che Bungaro sa regalare. Ad un certo punto della storia accade qualcosa. Dal 2007 le sue canzoni "Io con te","Dolce meccanica" e "Pagine" scritte per Ornella Vanoni ed inserite nell'album "Una bellissima ragazza",sono l'antefatto. Passa un decennio e le sensibilità artistiche si incontrano e si ritrovano ,traducendosi in una canzone piena di pathos, interpretata insieme alla Signora della Canzone Italiana.Il trio artistico Bungaro,Vanoni ,Pacifico,sale sul palco del Festival di Sanremo con "Imparare ad Amarsi".

Esiste un tempo per ogni cosa e l'intesa artistica e caratteriale fa nascere la collaborazione live che si materializza nella special guest della Vanoni in "Maredentro Tour", un concerto di grande classe , empatia, bravura dei musicisti e dei protagonisti. "Condividere il palco con Ornella Vanoni è la ricomposizione di tante belle emozioni, lei rappresenta tante cose, la grandezza artistica ,una grande eleganza,una classe senza tempo ed una personalità forte.E' bello unire diverse sensibilità ed esperienze e regalare al pubblico canzoni e tanta interazione." La musica live, la distribuzione di emozioni, tra la collina e il mare. Un ritorno,nell'estremo lembo meridionale d'Italia, dopo il concerto di gennaio all'LSS Theatre di Polistena e il live a marzo ad Alica festival al Teatro Don Bosco a Bova marina.La Città Metropolitana di Reggio Calabria è un po' anche sua "Qui ho tanti amici,amo il sud e i calabresi.All'inizio possono essere diffidenti,ma poi quando si aprono e ti conoscono,sai che di loro ti puoi fidare e saranno i tuoi migliori amici." Le parole e l'inchiostro dei block notes,non possono descrivere quello che accadrà giovedi 29 agosto al Parco Ecolandia ,nella splendida location tra la collina e il mare. Evento speciale della 28 edizione del "Festival Ecojazz" del direttore artistico Giovanni Laganà, realizzato in collaborazione con Associazione Azimuth e Parco Ecolandia."Maredentro Tour" dalle 21.00 ,inonderà di suoni e parole l'Anfiteatro ,con la classe di Ornella Vanoni ,con la bravura e l'empatia dei musicisti , con un ragazzo salentino, che da una stanza in riva al mare ,con la forza della distribuzione delle emozioni,ha conquistato un posto di grandezza artistica nel mondo della musica d'autore. Di Antonio Calo', Bungaro ,per un viaggio musicale e "per volare con i piedi per terra".