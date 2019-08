Il Presidente Mario Oliverio a Portigliola per assistere all’ultima serata del Festival “Tra Mito e Storia”

Anche il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio sarà presente alla serata di gala che chiuderà l'edizione 2019 del Festival del Teatro Classico "Tra Mito e Storia".

Il governatore ha infatti confermato la propria presenza tra il pubblico dello spettacolo Storia di un attore che vi aspetta questa sera, alle ore 21:30, presso il teatro Greco Romano di Portigliola e che avrà per protagonista assoluto il grande attore napoletano Mariano Rigillo. La presenza del Presidente è una prova ulteriore della sinergia istituzionale che si è venuta a creare tra l'Amministrazione Comunale di Portigliola e la Regione Calabria, che ha recentemente finanziato i lavori di recupero del Teatro Greco Romano garantendo un futuro più solido a un sito archeologico colpevolmente abbandonato negli anni passati.

E il Presidente Oliverio non poteva scegliere giorno migliore per assistere a una serata del Festival. Oltre allo spettacolo in cui Rigillo sarà affiancato da attori del calibro di Anna Teresa Rossini, Gabriella Casali, Edoardo Siravo e Gigi Miseferi, tutti accompagnati dalle note di Cristina Caridi e Dario Siclari e all'omaggio musicale della Calabria all'interprete a cura di Paolo Sofia, l'appuntamento di questa sera vedrà anche la consegna all'attore partenopeo del "Premio Tèssalo - Ambasciatore di cultura classica" sponsorizzato dal Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori (Nuovo IMAIE), la più grande collecting italiana che gestisce i diritti degli artisti.

La cerimonia di consegna, condotta da Maria Teresa D'Agostino e Filippo Amoroso, sarà infatti un momento con il quale gli organizzatori del Festival intendono ampliare il prestigio e il cartellone della manifestazione anche negli anni a venire e dimostrerà una volta di più gli eccellenti risultati che l'Amministrazione e la direzione artistica di Edoardo Siravo e Marco Silani sono riusciti a conseguire quest'anno.