Martha High, il groove del funk conquista Reggio Calabria

di Fulvio D'Ascola - Premessa. Al Parco Ecolandia si ripete la rappresentazione della musica di qualità.ma questa volta è un pezzo di storia del Funky che conquista la gente. Balla, canta, dialoga con il pubblico, con semplicità, la sua voce riesce a graffiare ancora con gli acuti del Soul , ma ha anche alle spalle una macchina di suoni che nella migliore accezione dei musicisti, è come un treno che si ferma alle stazioni del blues, del soul e del funk. Lei è Martha High, decenni e decenni insieme a James Brown e loro sono i Soul Cookers. Per una sera Parco Ecolandia si trasforma in una succursale delle dancefloor newyorkesi, con un concerto del Peperoncino Jazz Festival in partnership con Play Music Fest,che unisce generazioni differenti. La Funk Diva ,in abito bianco è introdotta da tre musicisti di altissimo livello: Roy Panebianco alle chitarre, Tony Match alla batteria e Leonardo Corradi all'organo.

La band entra in scena dopo la presentazione di Marcello Spagnolo responsabile comunicazione del Parco Ecolandia, con gli interventi di Sergio Gimigliano, direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival e di Alessio Laganà, direttore artistico del Play Music Fest, che ricorda Domenico Severino, musicista e pianista reggino, scomparso improvvisamente, alla cui memoria dedica il concerto. Lo sguardo verso il cielo e il lungo applauso del pubblico, fa capire il vuoto lasciato dall'artista, persona garbata e perbene. The show must go on, il trio di musicisti apre il set musicale, con l'energia e la perfetta simbiosi tra sezione ritmica e melodia. Dopo due brani che iniziano a riscaldare il pubblico, la voce del drummer Tony Match, sembra ricordare le presentazioni dei concerti di James Brown, invocando piu volte, "Miss. Martha High", che entra in scena. E' un misto di eleganza e feeling tribale, con un'acconciatura tra capelli rasati e dreadlock, quasi a simboleggiare Mama Africa e il movimento Rasta, con un pantalone e una casacca bianca che si stagliano tra le luci del palco. Inizia il cammino verso stili musicali uniti dal denominatore comune del ritmo,lo annuncia parlando con il pubblico in inglese, sottolineando che sarà un viaggio tra il blues,il soul,il jazz e il funk.

Tutte le coniugazioni della musica nera. Martha High conquista la scena, si muove ritmicamente con grande sinergia con i musicisti, cammina danzando verso il pubblico e con la sua voce duetta nei riff di chitarra di Roy Panebianco,che riesce a realizzare assoli che toccano altissime note e decibel che si diffondono nell'aria. Il groove fa muovere le mani alla gente, "Woman Like me", è una canzone inno alle donne,che chiama indicandole e dicendo "So very fine women this night in Reggio Calabria". La Funk Diva è un animale da palcoscenico ,ha studiato da James Brown e dalla movenze ricorda il GodFather del Soul, riuscendo a emozionare quando duetta con la musicista reggina Gemma Natali e poi invita un gruppo di giovani sul palco, insegnando passi di danza da eseguire durante una canzone. Pubblico e artista sono una cosa sola,la musica diventa il fattore che unisce differenze ed è il trespassing generazionale. C'è spazio per il ricordo della madre che le faceva ascoltare una canzone di Etta James per addormentarsi e la esegue accompagnata dall'organo.Tra i Soul Cookers e Martha High c'è grande intesa, ma quello che colpisce dell'artista americana è la leggerezza e il divertimento. Lo spazio scenico è tutto di Leonardo Corradi all'Hammond, Tony Match alla batteria e Roy Panebianco alla chitarra,con brani che spaziano dal Fusion al Funk allo Smooth Jazz.

Dopo una pausa ritorna in scena Martha High ,sulle note di "In The Good Time",ricalcando gli anni d'oro come corista di James Brown. La live long version regala le performances dei musicisti. Roy Panebianco con la chitarra ha uno stile particolare,con un lungo assolo veloce,che appare come stilettate alle corde emozionali, Leonardo Corradi all'organo riesce a dare i contrappunti soul jazz e blues e l'assolo alle drums di Tony Match,fa capire che per essere ottimi batteristi, non bisogna mai mettersi in evidenza con tocchi forti,ma suonare con grande armonia per divenire la base ritmica migliore. Passa il tempo, il giusto tempo per richiedere un bis e poi alzarsi ad applaudire una Signora della Musica, non chiamiamola "Funk Diva" , è una straordinaria artista live che si diverte e coinvolge, il suo nome è Martha High , la manda il GodFather of Soul.