“Musica Ribelle” a Taurianova: domani il concerto di Eugenio Finardi

A Taurianova, ancora protagonista la pasticceria artigianale, con la terza edizione della Festa dell'arte pasticcera, in programma lunedì 12 Agosto 2019, nell'ambito del cartellone degli appuntamenti estivi.

I maestri pasticceri dell'Associazione PAST all'opera, in piazza Macrì per promuovere la tradizione dolciaria di qualità, in una lunga serata di degustazioni che prenderà il via alle ore 21.00.

L'evento – promosso e organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con PAST (Pasticceri Associati Taurianova) - sarà suggellato dal concerto del noto cantautore Eugenio Finardi, alle ore 22.30.

Valorizzare la pasticceria artigianale, un'importante risorsa gastronomica della cittadina pianigiana, è - è scritto in un comunicato stampa del Comune di Taurianova - l'obiettivo della manifestazione che rappresenta un appuntamento consolidato e che, insieme al Festival del Torrone, fa parte di un più ampio progetto messo in campo dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti. Un progetto culturale, avviato nel dicembre 2016 con il primo Festival del Torrone di Taurianova, che mira alla valorizzazione delle eccellenze dolciarie in chiave culturale, sociale ed economica, nell'ottica di uno sviluppo dell'intera comunità.

La pasticceria artigianale rappresenta, infatti, un fiore all'occhiello del settore dolciario di Taurianova. I dolci della tradizione locale sono prodotti di eccellenza, che si contraddistinguono per la qualità delle materie prime utilizzate e per i metodi di lavorazione artigianale.

L'evento - si legge ancora nel comunicato stampa del Comune di Taurianova - curato dall'Assessore agli Eventi cittadini di promozione e alle Politiche per lo sviluppo del turismo Raffaele Loprete, in sinergia con gli altri assessorati, si avvale del patrocinio e del contributo del Consiglio regionale della Calabria, della Città metropolitana di Reggio Calabria e della collaborazione della Consulta delle Associazioni e della Società civile di Taurianova.

Durante la serata di lunedì 12 agosto, sarà dunque possibile degustare le più classiche prelibatezze preparate al momento dai maestri pasticceri, simbolo di una tradizione che si tramanda da generazioni.

A cornice di questo atteso evento, il concerto del famoso cantautore, che ha festeggiato i quarant'anni di carriera, Eugenio Finardi.

Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 1952. Cantante e chitarrista, autore per la musica, arrangiatore e pianista, può essere considerato uno dei musicisti più apprezzati della scena rock e pop d'autore italiana, soprattutto per i suoi lavori degli anni '70 e '80 molto amati, e grazie ad alcuni brani e album di rottura che hanno fatto discutere. È figlio d'arte. Una carriera, quella di Eugenio Finardi, davvero incredibile. Artista completo, che ha cominciato dal rock'n'roll passando poi per il cantautorato e una scrittura impegnata, le sue sono canzoni intense ed emozionanti, che hanno segnato la storia della musica. "Musica Ribelle", "Extraterrestre", "Amore diverso", "Non è nel cuore", tra i brani indimenticabili firmati dall'artista.