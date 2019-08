Grande festa a Roccella Ionica per il “Jova Beach Party”, sul palco anche Toto Cutugno e Brunori Sas

E' iniziato il "Jova Beach Party" a Roccella Jonica. Dopo il concerto a Praia a Mare, lo spettacolo musicale nelle spiagge di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è approdato sulla costa reggina. Ad accompagnare il cantautore, in alcune fasi della serata, due ospiti d'eccezione: Toto Cutugno e Dario Brunori.

Ad annunciarlo, qualche ora fa, è stato lo stesso Jovanotti, con un post su Instagram: "Stasera si vola! A #jovabeachparty ospiti due giganti del rock 'n' roll (in senso cosmico): Brunori Sas e Toto Cutugno.

Dettagli Creato Sabato, 10 Agosto 2019 19:09