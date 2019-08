Ecojazz fa di nuovo “centro” con le raffinatezze musicali firmate Rava&Rea

di Mario Meliadò - Premessa: ieri facevano 28 anni esatti dall'uccisione del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Antonino Scopelliti, dunque andare a Ecolandia ad ascoltare le proposte musicali di Ecojazz, la rassegna musicale giunta appunto alla sua ventottesima edizione aveva ieri un sapore speciale.

Sapidità esaltata dal fantasmagorico duo di jazzisti italiani che, piano e tromba, ha incantato il folto pubblico di Ecolandia: Enrico Rava (da poco insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana) e Danilo Rea, cioè due icone del jazz nostrano ben note anche oltre i confini italiani ed europei, chiamate peraltro a stupire gli amanti della musica a poche ore dall'intervento di un artista quotatissimo su scala internazionale come Omar Sosa, pianista cubano di Camagüey.

Certo non è la prima volta che le due star del jazz tricolore suonano insieme – basterà pensare alla Complete Reunion che li vide in tour per mezz'Europa insieme a Clarence Penn, Ben Street e all'infuocato sax del gaucho Gato Barbieri... –, ma è anche vero che per la prima volta affinità personali, aderenze musicali e profondissima conoscenza della musica e del Pianeta Jazz in particolare li mettono in duo davanti al pubblico.

«Com'è nata l'idea di questo tour insieme? Mah, in realtà ci hanno costretto a mano armata, tutto perché ci detestiamo e suoniamo insieme malvolentieri...», ironizzano i due artisti a fine serata, ricordando anche i tempi in cui erano entrambi tra i musicisti della band di Gino Paoli. «La verità è che abbiamo suonato più volte insieme, però mai in duo: cioè, io avrei voluto, ma lui mi tradiva con tanti altri pianisti...», ridacchia Danilo Rea. E Rava, di rimando: «Tutto è nato in un altro modo. Eravamo a San Francisco e lui si esibiva in "piano solo" e io lo ascoltavo dietro le quinte e ho detto: niente, bisogna assolutamente convincere Danilo a entrare nel mio quintetto...». E sì che al suo fianco, il trombettista di pianisti d'eccezione ne ha contati, da Julian Oliver Mazzariello alle tante notevoli produzioni insieme a Stefano Bollani.

Un jazz misurato e raffinatissimo, quello proposto dal duo Rava&Rea, che, come nella cifra musicale più propria del trombettista e compositore nato a Trieste, ma torinese d'adozione, impernia la sua magia nel mood assai più che nei virtuosismi funambolici, peraltro in larga parte pescando da intramontabili successi della musica leggera italiana – almeno in occasione del live di ieri sera: per altre tappe non è stato così – offrendone degna rivisitazione, in percentuale assai di più che dal classico American Songbook degli standard noti a tutti i jazzofili.

Del resto entrambi gli artisti hanno tante ma tante collaborazioni attive anche coi giganti del pop italiano: Rea, in particolare, con liaison più che ventennali con Mina e con Gino Paoli, chissà, forse come peculiare contrappasso rispetto ai tempi in cui dava linfa al jazz-prog dei New Perigeo...

È proprio così che Enrico e Danilo puntano molto su Lucio Battisti, proponendo già come opening act la celebre E Penso A Te (che ha già all'attivo diversi rimodellamenti jazz) e, più tardi, anche un brano che sulle giovani generazioni ha sempre fatto presa, 10 Hp – conosciuta al grande pubblico per il popolare riff «Mi basta il tempo di morire...» –, in cui la vena blues già presente nell'originale viene esaltata a dovere.

Davanti alla platea reggina, le note si dipanano con ampio gradimento del pubblico attraverso lo swing giocoso di Cheek To Cheek (...a proposito di standard...) e il lirismo melanconico del capolavoro di Bruno Martino, Estate, la riproposizione quasi compassata di un enorme successo di Michael Jackson come I Just Can't Stop Loving You (vero è pure che Rava ai successi del re del pop aveva dedicato un album, "Rava on the dance floor") e, tra un brano e l'altro, citazioni affilate e colte, dai Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II di My Favorite Things all'amato Joao Gilberto, scomparso solo poche settimane fa, dal Dizzy Gillespie della celeberrima A Night In Tunisia alla giocosità di Maramao Perché Sei Morto?, il brano di Mario Consiglio e Mario Panzeri "lanciato" dal Trio Lescano: una scelta non casuale, perché le sorelle olandesi con passaporto ungherese Alexandrina, Judik e Catherine Leschan per lunghissimi anni furono di stanza proprio a Torino.

Alla distanza, accanto al lirismo di Rava si fa largo anche qualche applauditissima, virtuosistica improvvisazione di Danilo Rea.

La chiusa – senza esagerata generosità o bis particolari – è per una particolare versione di Summertime, brano che già ha vissuto migliaia e migliaia di vite attraverso le più o meno estrose, fedeli o stravolgenti rendition attraverso i generi musicali più diversi e le sensibilità più disparate.

Oggi Ecojazz termina la sua regular season, diremmo, mutuando la terminologia cestistica, alle 19 sulla collina "Contemplazione" di Ecolandia, con quello che ormai è un classico di fine-rassegna: I Suoni dell'urlo del tramonto, protagonisti in questo caso i due musicisti indiani Sanjay Kansa Banik (tabla: si tratta di un peculiare tamburo indiano) e Troilee Dutta (sarod: un parente stretto di un altro strumento a corde orientale ben più famoso e utilizzato anche nella musica "occidentale", il sitar).

Il 29 agosto però, sempre a Ecolandia, una strenna: "coda" deluxe con Ornella Vanoni e il Bungaro 4et per quello che, giura il patron Gianni Laganà, guida dell'associazione Art Blakey che da sempre realizza Ecojazz, negli ultimi anni affiancata dall'associazione Azimut alta formazione, «non sarà affatto un concerto pop, ma un'esibizione che vi stupirà» e, cosa senz'altro da rilevare, caratterizzerà uno show originale pensato appositamente per Ecojazz.