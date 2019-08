A Roghudi la quarta tappa del “Palearìza” con la musica di Fabio Macagnino ed i Movimento Terra

Quarto appuntamento per il festival Paleariza 2019, quello che vedrà di scena a Roghudi nuovo Fabio Macagnino e i movimento terra, una serata preceduta come da cartello degli eventi in programma per l'estate roghudese, dalla festa della pasta. Connubio dunque tra musica ed enogastronomia come da tradizione di un festival che da sempre cerca di offrire un compendio di più aspetti tipici caratterizzanti dell'area. Roghudi si prepara a vivere dunque dalle venti (la parte gastronomica), e successivamente dalle 22:30 per la parte squisitamente musicale una serata sotto le stelle, sotto il vessillo di un festival che continua a far vivere e ballare le piazza dall'Aspromonte allo Ionio, senza soluzione di continuità, per come ribadito da Mimmo Penna Presidente del Gal Area grecanica, soggetto attuatore della kermesse.

