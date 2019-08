Reggio: il 25 agosto Le Vibrazioni in concerto al centro commerciale Porto Bolaro

Quest'anno l'attesa per l'evento clou della stagione estiva organizzata dallo shopping center reggino è altissima. Il tradizionale concerto di fine estate vedrà sul palco una band tra le più importanti e longeve del panorama italiano: l'appuntamento è per domenica 25 agosto con LE VIBRAZIONI, band capitanata dal frontman Francesco Sarcina.

Le Vibrazioni nascono nel 1999 dall'incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni '70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda. Nella primavera del 2003, con il singolo "Dedicato A Te" conquistano il grande pubblico. In seguito a questo straordinario successo pubblicano il loro primo album, "Le Vibrazioni", le cui vendite superano le 300.000 copie. Il 2017 è l'anno della reunion: il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni e con la formazione originale. Nel 2018 sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano "Così Sbagliato", contenuto poi nel disco "V" (Artist First/L'Equilibrista), che riscuote un ottimo successo di pubblico e critica, balzando subito in testa alle classifiche radiofoniche. Nel 2019 pubblicano il singolo "Cambia" e festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto – evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti. Con oltre 26 singoli in classifica e 5 album all'attivo Le Vibrazioni sono tra le band più longeve e attive del panorama musicale italiano.

Durante la serata oltre ai brani dell'ultimo album e all'ultimo singolo "L'amore mi fa male", verranno suonati anche i grandi successi della band.

Per l'importanza dell'evento e delle scenografie è stato necessario lasciare la tradizionale location sulla terrazza, quindi l'area concerti sarà allestita nel parcheggio a piano terra e lo show inizierà intorno alle 21:30.

L'ingresso è gratuito, come di consuetudine.

La serata si concluderà con la seconda edizione dello spettacolo di fuochi d'artificio sul mare.

La Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 24.00 con ancora tantissime occasioni del periodo dei saldi, mentre le ristorazioni del Centro saranno a disposizione per cenare o per un semplice spuntino.

Ricordiamo anche l'appuntamento di venerdì 9 agosto, quando l'Associazione Culturale CarMa porterà in scena "1861 - LA BRUTALE VERITA' ". Lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Michele Carilli , da lui scritto e diretto, uno dei pochi lavori teatrali originali proposti nella forma del teatro-canzone. La parte recitata è affidata agli attori Lorenzo Praticò e Gabriele Profazio, mentre la parte musicale è riservata alla cantante Marinella Rodà, e ai musicisti Alessandro Calcaramo e Mario Lo Cascio che proporranno 8 canzoni suonate e cantate dal vivo.