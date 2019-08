"Come chi ama deve fare" in lizza per la finale del premio "Mia Martini": ecco come votarla

C'è ancora più di un giorno per poter far volare alla finale del premio "Mia Martini" il brano "Come chi ama deve fare", scritto da Bruno Arcudi e cantato da Mario Nania. Come fare? Basta esprimere la propria preferenza inviando un sms al numero 48 83 888 scrivendo: BA 49. La preferenza sarà considerata valida se si riceverà un sms di conferma. Il voto potrà essere espresso sino alla giornata di venerdì. L'sms può essere inviato dalle compagnie Tim, Vodafone, Wind e Tre. In caso di problemi tecnici è possibile telefonare al servizio assistenza e spiegare ciò che si intende fare.

Il duo Arcudi-Nania non è nuovo alla partecipazione ad importanti eventi artistici e culturali. Sempre loro, infatti, hanno dato vita all'inno ufficiale del "Motorshow 2Mari" con un brano che ha da subito catturato l'attenzione delle migliaia di persone presenti. Adesso Arcudi e Nania tentano l'assalto alla fine del prestigioso premio musicale, avendo tutte le carte in regola per poter scrivere un'altra pagina indelebile nella storia canora reggina.

"Come chi ama deve fare" è un brano caratterizzato da un testo dai tratti romantici che rientra nella migliore tradizione del cantautorato italiano, con una melodia delicata esaltata dalla voce inconfondibile di Mario Nania. La canzone si candida con ottime chance ad entrare nella rosa delle finaliste del premio "Mia Martini". È per questo che occorre dare il proprio sostegno a due reggini le cui qualità artistiche sono ormai note al grande pubblico.