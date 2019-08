Mario Stefano Pietrodarchi solista con la Concert Band di Melicucco a Seminara

Venerdì 9 agosto 2019 alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Marco Evangelista avrà luogo l'atteso concerto che la Concert Band di Melicucco diretto da Maurizio Managò con la partecipazione straordinaria in qualità di solista del fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi. La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza da quest'anno con l'Amministrazione Comunale di Seminara.

La Concert Band di Melicucco, una delle principali orchestre di fiati della Calabria, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti e ottimi risultati; tra le più importanti citiamo: Concorso nazionale "La Bacchetta d'Oro" di Frosinone, Concorso nazionale "Danilo Cipolla" di Cetraro (CS), Concorso nazionale "AMA Calabria" di Lamezia Terme, Concorso Internazionale di Bertiolo (UD), Concorso Internazionale "Flicorno d'oro" di Riva del Garda (TN), Concorso nazionale "Suoni in Aspromonte" a Laureana di Borrello (RC). Inoltre partecipa in qualità di gruppo ospite al "Certamen Internacional de Bandas de Musica Ciudad de Valencia" in Spagna nel Luglio 2006 ed è stata, inoltre, invitata ad esibirsi in diretta presso alcune trasmissioni televisive tra le quali: Unomattina su Rai 1 per il Capodanno 2009. Dal 2010 ad oggi è sempre presente nel cartellone del prestigioso festival culturale CatonaTeatro. Nel corso della sua attività, questa formazione ha svolto tournée in diverse regioni italiane, ma anche in Francia e in Svizzera e ha promosso costantemente incontri didattici e concertistici con direttori come Angelo De Paola, Lorenzo Pusceddu, Daniele Carnevali, Marco Somadossi, Michele Netti, Jan Van Der Roost, Fulvio Creux, Andrè Waignein e Stefano Gatta.

Maurizio Managò, ha diretto oltre 1500 concerti in tutti il mondo. La sua attività vanta della prestigiosa collaborazione con il M° Riccardo Muti con il quale ha diretto insieme diversi concerti. Collabora con grandi artisti di fama internazionali ed è ideatore di progetti formativi sostenuti con i fondi SIAE Sillumina in partnership con il CIDIM Comitato Italiano Musica.

Mario Stefano Pietrodarchi, dopo aver vinto le principali competizioni mondiali per fisarmonica e bandoneon, ha iniziato una brillante attività concertistica internazionali presso le principali orchestre e società concertistiche di tutto il mondo.

Il Programma della serata comprende l'interpretazione di brani di Andrew Lloyd Weber, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Astor Piazzolla Luis Bacalov e Nino Rota.