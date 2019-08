Peperoncino jazz festival, Polistena ribaltata dalla tecnica e dal “son cubano” del mitico “El Negro” e dei suoi Italuba

di Mario Meliadò - Col suggestivo sfondo della chiesa di San Francesco d'Assisi, s'è svolta ieri sera a Polistena una peculiare, qualificante tappa del Peperoncino Jazz Festival edizione 2019: il concerto del mitico batterista cubano Horacio Hernández detto El Negro, da anni tra i più acclamati sulla scena mondiale, accompagnato dai suoi Italuba. No, non una band di musicisti locali come si potrebbe immaginare ma, invece, dei "signori" solisti rigorosamente made in Cuba uniti da anni sotto il segno di El Negro in una formazione però (ecco il "mistero" del nome della band, quasi identico al brand di un noto lubrificante) concepita e nata proprio nel nostro Paese. Del resto, tutti i musicisti parlano uno strepitoso italiano; non ultimo, lo stesso Hernandez, ben pronto durante la sua performance a ricordare l'antica conoscenza con Francesca Panebianco (protagonista "maieutica" del Pjf insieme al direttore artistico Sergio Gimigliano) e i suoi tre fratelli, che anni fa complessivamente chiamava con una punta di sana ironia "I Manhattan Transfer".

Piazza gremita, per l'euforia del sindaco Michele Tripodi, che col supporto di esperti del settore da diversi anni sta facendo crescere la passione e l'attenzione dei polistenesi (e dell'intera Piana di Gioia Tauro) verso il jazz.

E dopo le parole del primo cittadino, che ha invitato calorosamente a frequentare Polistena e a cibarsi anche d'arte e di musica in particolare, il direttore artistico Gimigliano ha scandito i nomi dei musicisti: il trombettista Amik Guerra Lig Long, con la sua eleganza nell'abbigliamento pari a quella nella performance, il misurato bassista Daniel Martinez Izquierdo e l'esplosivo, istrionico pianista Ivan Bridón Nápoles, una sorta di orchestra in 88 tasti + sinth. E naturalmente poi lui, «the one and only» Horacio Hernández, come l'ha giustamente introdotto il patron della manifestazione.

Bruciante già l'esordio con la ritmatissima Se Me Perdió La Maleta, seguita dall'opening track dell'album Italuba (appunto), Free Latin.

E a El Negro e agli Italuba sono risultate sufficienti davvero solo le prime note per stregare un pubblico che Guerra, nelle pause dall'impegno a tromba & flicorno, ha spesso chiamato all'interazione coordinando il suo battere le mani.

Simpatia naturale assolutamente contagiosa, Hernández è "solo" uno dei batteristi più influential di sempre del latin jazz, è "solo" il batterista che ha avuto un significativo ruolo nel proporre su scala planetaria il talento pianistico di Gonzalo Rubalcaba, è "solo" il vincitore di un Grammy Award (2001) per il suo Live at the Blue Note col bassista Charles Flores e soprattutto col pianista-amico di lunga data Michel Camilo, è "solo" il drummer che con prodigiose sessioni in sala d'incisione ha contribuito in maniera decisiva ai Grammy tributati, tra gli altri, all'album Havana (1997) del compianto, formidabile trombettista Roy Hargrove e al celebratissimo Supernatural (1999) di un estroso genio come il chitarrista e compositore Carlos Santana. Per tacere delle stratosferiche collaborazioni (Dizzy Gillespie, McCoy Tyner, il famosissimo sassofonista cubano Paquito d'Rivera cui è stato pure tributato un omaggio in musica durante il concerto di ieri, Mike Stern...).

Inutile dire che quello per i suoi assoli è stato uno "spazio sacro", fonte di sincera ammirazione per l'invidiabile coordinazione e ritmo e sempre seguìto da applausi scroscianti.

Tra gli altri brani, l'intensa Danzón For You – ispirato a quella che è storicamente la "danza ufficiale" di Cuba – e gemme di ritmo da Italuba II (2003), da Te Prima a Last Minute, dalla tracimante Mr. a Divertimento.

Pubblico rapito in occasione del bis: il cavallo di battaglia di Compay Segundo e dell'intera Buena Vista Social Club, Chan Chan («il brano cubano più famoso ed eseguito degli ultimi 15-20 anni», ha giustamente rilevato Hernandez nell'introdurlo), però contraddistinto da un'inedita riproposizione in 7/4...

Ma per Horacio, in Italia letteralmente di casa da lustri ormai, la fine del live è solo un arrivederci.