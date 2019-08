Il tenore Aleandro Mariani e la pianista Anna Lucia Trimboli il 7 agosto in concerto a Gerace

Mercoledì 7 agosto 2019 alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Francesco avrà luogo un concerto tenuto dal tenore Aleandro Mariani accompagnato al pianoforte da Anna Lucia Trimboli.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza, ormai da anni con l'Accademia di Musica lettere e Arti Senocrito di Gerace.

Aleandro Mariani, nato il 24 settembre 1989 ad Avezzano (AQ), in Italia, si è diplomato corso istituzionale nel 2016 in canto lirico presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Nel novembre del 2012, guidato dal M ° Renata Scotto, ha frequentato il corso di alto perfezionamento all'Accademia di Santa Cecilia in Roma. Ha frequentato l'accademia Lirica di Osimo, ha frequentato il progetto Fabbrica del teatro dell'opera di Roma, frequenta l'opera School di Bologna. Ha frequentato masterclass con: Rocwell Blake e Mariella Devia, Carlo Barricelli e Patrizia Orciani.

Ha collaborato con: Dario Lucantoni, Giuseppe Lanzetta, Bruno Aprea, Leo Nucci, Rolando Nicolosi, Donato Renzetti, Andrea Griminelli, Jader Bignamini, Michele Gamba, Vladimir Ovodok, Cristina Mazzavillani Muti.

Nel 2012 è il vincitore assoluto della competizione TIM (Torney International of Music) e nel 2013 ottiene il 1 ° premio del Concorso Rolando Nicolosi che gli consente di tenere un tour in Cina con il celebre Rolando Nicolosi. Nel 2013 ha cantato a Panama per il Ministero degli Affari Esteri d'Italia, inaugurando la nascita dell'Orchestra Italiano-Panamense. Nel 2014 Mariani ha tenuto il Concert for Peace a Tyro, in Libano, per conto dell'ONU. Nel 2015 ha debuttato in Amico Fritz di Pietro Mascagni, diretto da Donato Renzetti e Leo Nucci, al Teatro dell'Opera di Piacenza, Pavarotti di Modena, Alighieri di Ravenna. Nel 2015 ha tenuto il concerto di chiusura del Padiglione Italia a Milano EXPO 2015. Nel 2016 ha vinto come unico Tenore il concorso Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Nel 2016 debutta in Rigoletto e Trovatore al teatro dell'opera di Roma.

Nel 2017 ha debuttato, come protagonista, (Turiddu) in Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni diretto da V. Ovodok, regia di C. Mazzavillani Muti. Nel 2018 ha cantato come ospite d'onore per il capodanno cinese in diretta nazionale sulla tv nazionale la cctv.

Anna Lucia Trimboli, diplomata con lode in pianoforte presso il Conservatorio di Reggio Calabria si da giovane ha vinto diversi Concorsi come il 6° Concorso Nazionale di Musica Danilo Cipolla di Cetraro, il 12° Concorso Musicale dell'Adriatico di Loreto o il Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Castel Ritaldi. Ha iniziato una brillante attività concertistica sia come solista che con Orchestra esibendosi in prestigiosi contesti come la Sala Accademia del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Attualmente frequenta il Biennio di Pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha partecipato a Master class tenute da Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman e Andrea Lucchesini. Insegna Pianoforte nei corsi pre-accademici dell'Associazione Musica Insieme in convenzione con il Conservatorio di Vibo Valentia.

Il programma di assoluto interesse musicale e di godibile ascolto comprende diSchumann/Liszt Widmung, di Franz Schubert Standchen, di Francesco Paolo Tosti Non t'amo piu, L'alba separa dalla luce l'ombra, di Pietro Mascagni dalla Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico (arr per piano solo), di Giuseppe Verdi da "il Trovatore" Ah si, ben mio, da "Machbet" Oh figli miei, di Giacomo Puccini da "Tosca"E Lucean le stelle, di Jules Massenet da "Thais" Meditation (arr. per piano solo), di Eduardo di Capua O sole mio, di Salvatore Cardillo Core n'grato, di Ernesto de Curtis Torna a Surriento.