Partita da Gallicianò l’edizione 2019 del Palearìza. Martedì a Bova la seconda serata

Partita ieri sera da Gallicianò col concerto dei Taxidi, l'edizione 2019 del Palearìza, un'antica radice nell'accezione più ampia del termine, divenuta nell'ultimo ventennio sinonimo di musica d'estate nella Calabria. L'edizione di quest'anno, affidata alla direzione artistica del maestro Aldo Gurnari, artista poliedrico, e profondo conoscitore del territorio e della sua cultura, non solo musicale, che ha preso il via nel borgo grecofono di Gallicianò di Condofuri proporrà altre undici serate che termineranno il prossimo 23 di agosto come sempre nella Chòra, nella piazza principale di Bova, centro più rappresentativo dell'Area. Tanti anche i comuni interessati, Da Bova a Condofuri, da Roghudi a Roccaforte del Greco, passando per San Lorenzo, Palizzi, Bagaladi, Brancaleone, Pentedattilo e Bova Marina. Un ponte ideale il Paleariza, tra passato, presente e futuro in una terra dove tutti e tre gli aspetti rimangono sempre strettamente connessi, come connessi saranno i tanti eventi collaterali legati alla programmazione musicale, come i trekking e tanto altro. Secondo appuntamento in programma sarà quello di martedì 6 agosto nella piazza di Bova dove andrà in scena lo spettacolo di Leon Pantarei e Renanera.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Agosto 2019 11:40