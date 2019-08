Uno scenario a dir poco suggestivo quello del Tempio Marasà, all'interno del Parco Archeologico Nazionale di Locri. Una terra che parla da sè, una location che non ha bisogno di palcoscenici e scenografie, che è teatro essa stessa, da secoli, di storia, arte, cultura. E i ragazzi della Scuola di Recitazione della Calabria, sotto la regia dell'autrice, Daniela Marra, hanno saputo cogliere il significato profondo della storia e dei luoghi, portando in scena un'opera che ha voluto essere un omaggio a Nosside si, ma non solo. "Nulla è più dolce d'amore" parla di poesia, di appartenenza, di identità, parla di un universo femminile che già in età ellenistica si imponeva con una forza dirompente.

Lo spettacolo, a cura dell'Associazione Prosopon e della SRC, Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, Coordinata da Giorgio Colangeli, patrocinata dal comune di Cittanova e dal Giffoni Film Festival, è stato l'ultimo tassello di un progetto molto più ampio, cofinanziato dalla Regione Calabria, che ha avuto come obiettivo la valorizzazione del sistema dei beni culturali e la qualificazione e rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria. A tal fine il biglietto di ingresso includeva, in collaborazione con il Club di Territorio di Reggio Calabria del T.C.I., la visita guidata al sito archeologico e un contributo al sito archeologico stesso.

Un successo indiscusso portato a casa con orgoglio da tutto lo staff SRC.

In scena Annalisa Schiavone, Caterina Filardo e Domiziana Sapone - diplomate SRC - e gli allievi Cecilia Versace, Federica Sottile, Arcangelo Deleo, Fabio Taca, Sergio Nicolaci, Vincenzo Petullà. Voice over Mario Parlagreco. Assistente Regia Santo Nicito.

Scenografie di Nicola Dardano e Porzia De Crea; costumi di Porzia De Crea, Eurema Pentimalli, Enza Rocchitelli; foto Laura Bova; video Davide Carbone e Giovanni Martino.

Le attività della SRC continuano senza sosta con un tour che la vedrà presente tra le piazze e i comuni della Regione Calabria con performances e stand informativi al fine di promuovere il nuovo anno accademico. Già da qualche giorno è infatti possibile, attraverso il sito internet ufficiale, iscriversi ai laboratori pomeridiani che partiranno a settembre o prenotare la propria audizione per essere ammessi alla MasterClass, percorso accademico triennale unico sul territorio regionale.