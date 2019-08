I Glueckners approdano in Toscana, in concerto alla XV edizione della "Festa dell'Unicorno" a Vinci

Echi di musiche lontane nel tempo, risuonano tra le stradine del borgo medievale di Vinci, trasformato in un luogo da sogno, sospeso nel tempo e nello spazio.

La città natale del grande Leonardo ha ospitato la XV edizione della "Festa dell' Unicorno", patrocinata dalla regione Toscana dal 26 al 28 luglio. Un'edizione speciale dell'evento fantasy internazionale, pensata per celebrare il traguardo dei quindici anni.

Ospiti quest'anno l'irish band reggina Glueckners, che si è esibita in una piazza

del castello gremita.

Il loro concerto ha fatto rivivere agli spettatori giunti da tutta Italia, le antiche melodie del folklore irlandese e la magia dei vecchi racconti, con lavori inediti ispirati alle tradizioni più antiche.

I toni caldi e potenti della voce di Paola Nicolo' hanno condotto il pubblico in un viaggio tra ballate confortanti e ritmi incalzanti, sottolineati dalle melodiche note del violino di Paolo De Benedetto e dai flauti di Gianluigi Lombardo.

A completare il gruppo dei Glueckners cinque bravissimi musicisti: Teddy Condello (Chitarra), Aurora Surace ( Arpa), Domenico Mazza (Basso), Giuseppe Dato (Tastiere), Giuseppe Spanò ( batteria e percussioni).

"È per noi un prestigioso traguardo oltre che un onore" dice la presidente e arpista del gruppo, Aurora Surace- "abbiamo accettato l'invito alla Festa dell'Unicorno con grande entusiasmo, consapevoli di far parte di un evento con oltre 400 spettacoli, di rilevanza internazionale"

Tra gli ospiti di spicco, l'attore e doppiatore Francesco Pannofino, voce italiana di George Clooney e Denzel Washington, Daniel Portman di Game of Thrones, i gemelli James and Oliver Phelps, notissimi al grande pubblico per aver interpretato i gemelli Weasley in Harry Potter.

"Attualmente stiamo lavorando all'elaborazione del nostro primo lavoro inedito "THE BOOK OF LEGENDS" con musiche di Teddy Condello, Domenico Mazza e Gianluigi Lombardo e testi di Paola Nicolò e Teddy Condello. " - spiega la voce dei Glueckners, Paola Nicolò - " Un cd che racchiuderà le nostre magiche radici dando nuova linfa alle storie e leggende della nostra terra e cultura lasciandole rivivere in perfetto stile GLUECKNERS."

Tra i lavori inediti "Scilla e Glauco" scritto da Rosario Canale e ispirato al leggendario amore tra la ninfa Scilla e il semidio Glauco nato nelle acque dello Stretto di Messina e "Let me fly to him" musiche di Teddy Condello e testo di Paola Nicolò.