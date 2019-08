Concerto del Duo Coniglio presso la Chiesa di San Francesco di Gerace

Sabato 3 agosto 2019 alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Francesco avrà luogo un concerto tenuto dal violinista Giuseppe Coniglio e dal pianista Sergio Coniglio.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell'ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza, ormai da anni con l'Accademia di Musica lettere e Arti Senocrito di Gerace.

Giuseppe Coniglio inizia lo studio del violino in giovanissima età sotto la guida del M° Filippo Rombolà; attualmente frequenta il IX anno presso il Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" di Vibo Valentia con la Prof.ssa Marilena Sirignano. Ha frequentato diverse masterclasses di Musica da Camera Barocca con Fabio De Leonardis, esibendosi da solista con la Vivaldi Chamber Orchestra nei concerti RV 310 di Antonio Vivaldi e BWV 1041 di J.S.Bach. Ha seguito la Masterclass di Alto Perfezionamento Violinistico presso l'A.M.A. Calabria di Lamezia Terme con Emy Bernecoli. Ha suonato da solista e in varie formazioni cameristiche e orchestrali nelle città di Palmi, Polistena, Vibo Val, Lamezia Terme, Pizzo, Acquarica del Capo (LE), Tricase (LE), Reggio Calabria. Ha vinto il 1° premio al Concorso Nazionale "Paolo Benintende" di Sant'Eufemia d'Aspromonte e il 2° Premio al Concorso Internazionale "Orfeo Stillo" di Paola. Collabora stabilmente con l'Orchestra "Laetare" di Siderno-Locri.

Sergio Coniglio, docente di Lettura e Pratica Pianistica presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, si è esibito in Italia, Francia, Belgio, Albania, Stati Uniti, Canada, Siria da solista e in varie formazioni cameristiche collaborando con artisti di fama internazionale. Pianista, organista e direttore di Coro, negli ultimi anni si è dedicato alla composizione. Tra i suoi lavori: Miniature, una raccolta di ventiquattro composizioni pianistiche originali, Fantasia "Efde" per Pianoforte, Divertimento op. 3 per Pianoforte e Orchestra di Fiati, Suite melanconica per chitarra e flauto, una Messa e un Magnificat per coro a 4 voci e organo e varie trascrizioni strumentali e vocali.

Il programma di assoluto interesse musicale e di godibile ascolto comprende diWolfgang Amadeus Mozart la Sonata K301 in Sol maggiore, di Cesar Franck la Sonata, di John Williams Schindler list theme, di Luis Bacalov Il postino di Nicola Piovani Buongiorno Principessa – da "La vita è bella" di Ennio Morricone Se – da "Nuovo Cinema Paradiso" e Gabriel's Oboe – da "Mission", di Astor Piazzolla Oblivion da "Enrico IV"