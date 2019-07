"Sunset festival": a Locri il dj Albertino, il percussionista Davide Ruberto e il produttore discografico Klingande

Il dj Albertino, il percussionista Davide Ruberto e il disc jockey e produttore discografico francese Klingande chiuderanno la decima edizione del "Sunset festival" a Locri.

Dall'idea di due imprenditori calabresi, il titolare de "Le Club" Davide Monteleone e l'organizzatore dell'evento Claudio Reitano, nasce il festival della musica e dell'intrattenimento con varie iniziative, divenuto oramai, un appuntamento fisso dell'estate locrese e conosciuto a livello nazionale ed internazionale.

I dettagli sono stati illustrati questa mattina presso il Malavenda Cafè durante una conferenza stampa moderata dalla giornalista Giusy Ciprioti, dagli organizzatori che hanno sciorinato gli appuntamenti della kermesse iniziata lo scorso 21 luglio e che si concluderà il 25 agosto con tre imperdibili appuntamenti: il 4 agosto il live del dj Albertino, l'11 agosto l'incredibile percussionista Davide Ruberto e il 18 agosto l'atteso Klingande.

"Il Sunset è un festival caratterizzato da artisti internazionali di grande spessore e spettacoli che coinvolgono un pubblico eterogeneo – afferma Monteleone - In questi anni, abbiamo lavorato per rendere questo festival un appuntamento fisso nell'estate locrese, un evento unico nel suo genere caratterizzato da grandi nomi e professionisti del settore".

"Era una scommessa tra due amici, me e Davide, diventata una bella realtà territoriale - conclude l'organizzatore del festival Reitano - Volevamo offrire un prodotto sempre fresco e differente al numeroso pubblico, non perdendo mai di vista l'obiettivo primario: il divertimento spensierato sulla spiaggia".