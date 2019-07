Reggio Live Fest, tutti “baronetti” per una sera con la “Beatles Revolution” dei BeatBox

di Mario Meliadò - Nel mondo del jazz, il beatbox è saper riprodurre con l'uso della voce e della bocca ogni suono della batteria. Nel contesto del Reggio Live Fest 2019, ieri sera l'Arena dello Stretto "Ciccio Franco" era piena come un uovo per ascoltare Beatles Revolution, la proposta musicale di una delle più celebrate tribute band dei Fab Four, i BeatBox appunto.

Davvero impeccabili Riccardo Bagnoli (Paul McCartney), Mauro Sposito (John Lennon), Filippo Caretti (George Harrison) e Federico Franchi (Ringo Starr), che anche coi loro strumenti – ovviamente, in perfetto stile vintage – hanno ricreato "alla grande" le atmosfere di molti tra i 168 brani ufficialmente composti dai Beatles durante la loro seminale carriera, con tanto di tastierista "alla Billy Preston", Stefano Molinari. Da Love Me Do a Lady Madonna, davvero impressionante la sequenza di hits rovesciate sul folto pubblico reggino, con Bagnoli e Caretti puntualissimi con basso e lead guitar: in mezzo, armonie vocali semplicemente identiche a quelle degli album venduti in oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo dai quattro folletti di Liverpool (magari con qualche piccola caduta in un brano iconico epperò ostico come Day Tripper), scenografie d'epoca ben riuscite, un Bagnoli davvero clamoroso nel rivolgersi al pubblico e agli altri membri della band costantemente in inglese con magistrale accento British, ben tre cambi d'abito (da "baronetti" in giacca, cravatta e capelli a caschetto per la prima fase dello show, poi "psichedelici-Hare Krishna" con capelli lunghi, baffi e abiti più che informali, in coda versione "sbarazzina" specie per la livrea indossata da Federico/Ringo dietro la sua batteria e l'abito candido di Mauro/John: abiti creati dalla medesima sartoria che li confezionò per la mitica tournée negli Usa, dove vendettero quasi 200 milioni di dischi in carriera e dove fece epoca la dichiarazione di Lennon secondo la quale tra i giovani gli "scarafaggi" erano nettamente «bigger than Jesus»), contributi multimediali sulla figura e sull'opera musicale dell'epico quartetto che includevano alcune celeberrime cover (Eleanor Rigby trasformata da Ray Charles in un insuperabile pilastro r&b, la perfettibile versione di Something dell'ultimo Frank Sinatra...)

Quasi impossibile e defatigante sarebbe menzionare tutti i brani eseguiti dai BeatBox, da She Loves You a una riuscita Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, da una convincente Get Back a With A Little Help From My Friends (che trovò un micidiale interprete in Joe Cocker), da A Hard Day's Night alla trascinante While My Guitar Gently Weeps (dal famosissimo White Album, con Filippo/George davvero trascinante nel riproporre il celebre assolo di Eric Clapton, chiamato in sala d'incisione dal vero Harrison quando era ancòra negli Yardbirds) a una Yesterday quasi unplugged, da Let It Be a Ob-La-Di Ob-La-Da a un'applauditissima Come Together in cui le centinaia dell'Arena "Franco" fanno eco in coro a Mauro Sposito nelle vesti di John Lennon: «...Right now... Over me!». Come contorno tantissime foto e tantissimi video, specie per chi i favolosi Sixties per questioni anagrafiche li ha vissuti davvero; e a maggior ragione nel mezzo secolo dalla pubblicazione dell'album Abbey Road, celebrato da questo tour.

Il momento dei bis vede in grande spolvero un'ottima versione di Revolution (appunto), la lennoniana Imagine e per chiudere una travolgente Hey Jude che sottolinea come, anche semplicemente nella composizione di una canzone – ché poi di questo tratta l'immortale brano –, si possa alleggerire il proprio fardello con un buon pizzico d'ottimismo: «Don't carry the world upon your shoulder...».