Reggio, il Face Festival si prepara al gran finale con il concerto di Dimartino previsto il 28 luglio

Conclusa la quarta giornata del Face Festival con due performance teatrali e l'anteprima dei cortometraggi della XIII edizione del Pentedattilo Film Festival.

Grande attesa per l'ultima serata del Face Festival che si preannuncia fitta di appuntamenti tra reading, performance e musica d'autore. A conclusione di questa nona ediziona ci sarà l'atteso concerto di Dimartino, progetto di Antonio Di Martino, cantautore e artista poliedrico. Tra le sue collaborazioni vi sono nomi come: MalikaAyane, Arisa, Colapesce, Levante, Irene Grandi, Brunori Sas, Baustelle,per citarne alcuni.Il 28 luglio Dimartino porterà tutte le canzoni che hanno segnato il suo percorso, dagli esordi fino all'ultimo disco "Afrodite", prodotto da Matteo Cantaluppi e che ha decretato il ritorno del cantautore. L'ultimo album è stato considerato dalla critica un gioiello della musica italiana. Un concerto, quindi da non perdere.

A precedere il concerto di Dimartino, il talk con TIP Teatro e KIWI Società Cooperativa, a cura di Marilena Morabitoe il reading musicale di Quello Sporco Duo, progetto di Francesco Villari e Peppe Porcino. Il readingpropone dei viaggi attraverso le parole originali di Villari e di quelle dei più disparati riferimenti letterari che hanno formato entrambe le anime: da Nietzsche a Kafka passando attraverso Bukowski, Camilleri e tutto quanto possa aver diritto a rivendicare un sedimento nella storia personale dei due.

L'ingresso per la quinta ed ultima serata è di 10 euro. I biglietti sono disponibili on line su www.inprimafila.nete a Reggio Calabria presso Malavenda Cafè, Gran Caffè, B'art e biglietteria del Parco Ecolandia.

Di seguito il programma completo dell'ultima serata:

20:00 – Apertura Mostre #SudConscio

20:30 – talk con TIP Teatro e KIWI SOCIETÀ COOPERATIVA

21:00 -reading musicale QUELLO SPORCO DUO

22:00 – concerto DIMARTINO afrodite tour

Dalle 00.00 Dj set (free entry)