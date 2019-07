[FOTOGALLERY] Max Gazzè diverte il pubblico di Piazza Castello nel “Reggio Live Fest 2019”

di Mariateresa Ripolo - Una scenografia fatta di giochi di luce e ombre, immagini proiettate e, sullo sfondo, a sovrastare, la bellezza del Castello Aragonese. Una grande partecipazione da parte del pubblico ha accompagnato l'esibizione di Max Gazzè in Piazza Castello a Reggio Calabria. Il suo tour estivo "On the Road" ha fatto parte della serie di eventi in programma in occasione del "Reggio Live Fest 2019" realizzato grazie alla stretta collaborazione tra il Festival "Fatti di Musica" e "Alziamo il sipario".

Assente dalla città da cinque anni, Max Gazzè ha dedicato apprezzamenti a Reggio Calabria, una tappa che ha sempre risposto bene alle performance dal cantante, portato in riva allo Stretto dal promoter Ruggero Pegna.

Il cantautore romano ha proposto ad un pubblico entusiasta diversi brani, tra cui: "La vita com'è", "La leggenda di Cristalda e Pizzimunno", "Teresa", "La favola di Adamo ed Eva", "Vento d'Estate", e i suoi più grandi successi "Sotto Casa", "I tuoi maledettissimi impegni", "Il solito sesso", "Ti sembra normale". Tra i più amati non è mancato il brano scritto in collaborazione con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri: "L'amore non esiste". Un po' con il "suo" basso, regalando anche preziosi virtuosismi, ma senza disdegnare l'utilizzo della chitarra, soprattutto per una versione solista de "Il timido ubriaco", Max Gazzè ha interagito, scherzando, con il pubblico di Piazza Castello, che, come da copione, ha richiamato il cantante e la band sul palco per un acclamato "bis". Ultimo in scaletta "Posso", il nuovo brano inciso con il rapper Carl Brave, anche lui in concerto a Reggio Calabria il prossimo 6 agosto.



Una sezione di fiati ha accompagnato l'esibizione di Gazzè, oltre alla sua storica band composta da Giorgio Baldi (chitarra), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (tastiera) e Max Dedo (trombonista).

Il prossimo evento in programma vedrà protagonisti i Beatbox, la più importante cover band a proporre i brani dei Beatles. Il concerto che fa parte del tour mondiale "Beatles Revolution" si terrà stasera all'Arena dello Stretto.