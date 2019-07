Musica: ecco “Diablo”, il primo singolo del trapper emergente Deny Scar

E' uscito oggi, venerdì 26 luglio 2019, "Diablo" il primo singolo autoprodotto di Deny Scar, pseudonimo di Daniel Racco, giovane artista calabrese emergente sulla scena trap.

Metrica tagliente e flow sciolto: così si presenta in questo suo primo inedito Deny Scar, classe 1994, nativo del Comune reggino di Siderno dove è cresciuto ed ha iniziato ad ascoltare la musica rap all'età di tredici anni. L'esigenza di dare sfogo alle emozioni lo ha spinto nel 2018 ad intraprendere la strada della scrittura e della musica come strumenti per esorcizzare i propri demoni interiori.

"Diablo", infatti, fa percepire il racconto di episodi interni e personali da cui traspare il segno e il pensiero di un vissuto difficile.

Il brano, prodotto da Il Nove e a cui seguirà prossimamente il video ufficiale, è disponibile in streaming sulle piattaforme digitali Spotify, iTunes, Youtube e in altri digital store.

https://www.youtube.com/watch?v=4IbrVQGJleU

https://open.spotify.com/track/7Lu73SNWubGiXbrAb4ExM3?si=q_TJbCGJRjmRzh8pm8ac5Q