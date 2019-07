Reggio Live Fest 2019, sale l’attesa per l’arrivo di Max Gazzè: domani il concerto a piazza Castello

Dopo l'eccezionale apertura internazionale con Max Weinberg della E Street Band di Bruce Springsteen e il genio del violino Alessandro Quarta con l'Orchestra Roma Sinfonietta, domani al Reggio Live Fest 2019 arriva lo spettacolare live di Max Gazzè con la sua super band nella fantastica cornice di Piazza del Castello Aragonese.

Insieme a Gazzè, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e il trombonista Max Dedo con una particolarissima sezione di fiati.

"Sarà una grande festa di musica, un concerto bellissimo!", afferma Ruggero Pegna. L'allestimento prevede un imponente palcoscenico coperto sistemato proprio a ridosso della facciata del Castello Aragonese. La piazza sarà completamente chiusa da ogni via d'accesso e si potrà accedere dalle ore 19.30 muniti del biglietto. All'interno saranno predisposti servizi igienici e sanitari.

Dopo La favola di Adamo ed Eva, tour del ventennale, e il successo di Alchemaya, Max Gazzè presenterà a Reggio Calabria "On the road", il nuovo grande concerto con il suo intero repertorio dagli inizi agli ultimi successi: da Vento d'Estate a Il timido ubriaco, da Il solito sesso a Una musica può fare, ed ancora brani arcinoti come L'amore non esiste, Teresa, Sotto casa, La vita com'è, La leggenda di Cristalda e Pizzimunno, I tuoi maledettissimi impegni e molti altri, fino a Posso inciso insieme a Carl Brave, che sarà anche lui in Piazza Castello per l'unico concerto in Calabria il prossimo 6 agosto. Una vera sequenza di celebri hit single super radiodiffusi, che si avvale di un allestimento da mega concerto, con schermi led, luci ed effetti scenografici di grande impatto visivo, con la produzione di Otr Live.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti al prezzo unico di euro 23, ridottissimo come sottolinea il promoter Ruggero Pegna, sono disponibili nei punti Ticketone (Reggio: B'Art), online su www.ticketone.it e anche presso la biglietteria del Castello dalle ore 18.30 in poi.

Dopo il live di Gazzè, sabato 27 luglio si tornerà all'Arena dello Stretto con l'eccezionale Beatles Revolution, lo strepitoso concerto dei Beatbox, la tribute band del quartetto di Liverpool più famosa al mondo, ad ingresso libero.

Il Reggio Live Fest è frutto della sinergia tra "Fatti di Musica", il festival del Miglior Live d'Autore di Ruggero Pegna e "Alziamo il Sipario", quello del Comune di Reggio Calabria Settore Cultura e Turismo, entrambi riconosciuti dall' Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo "Grandi Festival Internazionali Storicizzati" per la "Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria".

Successivi appuntamenti del Festival: Carl Brave il 6 agosto, Levante il 9 agosto, Freddie and the Queen il 27 agosto.

Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888 e ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.