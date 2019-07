A Locri ecco il "Sunset Festival"

Tutto pronto per il Sunset Festival che si svolgerà all'interno del lido locrese per sei domeniche, dal 21 luglio al 25 agosto 2019. L'evento di presentazione del festival che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti nel panorama dell'estate calabrese, sarà illustrato durante la conferenza stampa venerdì 19 luglio alle ore 10,30 presso "Malavenda Cafè" in via Zecca a Reggio Calabria.

Nel corso dell'incontro, verranno consegnati il materiale promozionale e i gadget del "Sunset Festival" che presenta nel cartellone dj del calibro di Albertino, un volto noto e una voce che per 35 anni ha accompagnato milioni d'italiani nella scoperta di hit e classifiche su Radio Deejay e Mtv, e un super evento, domenica 18 agosto, forse il più importante dell'intera estate disco calabrese, con Klingande, un top player mondiale della musica elettronica. Il suo tour 2019 passa da Boston, Montreux, Saint Tropez, Friburgo, e in mezzo alle 24 tappe internazionali spunta Locri, il Sunset Festival, Le Club.

All'incontro di venerdì, moderato dalla giornalista Giusy Ciprioti, prenderanno parte il titolare "Le Club Davide Monteleone e l'organizzatore dell'evento Claudio Reitano.