Alessandro Quarta, il genio del violino, domenica 21 luglio al "Reggio Live Fest" di Reggio Calabria

Domenica 21 luglio alle ore 21.30 all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il violinista, polistrumentista e compositore salentino di fama mondiale Alessandro Quarta presenterà live "Film Music", il concerto con le più grandi colonne sonore di sempre al Reggio Live Fest 2019, il grande festival internazionale frutto della sinergia tra i due Festival "Alziamo il Sipario", promosso dal Comune di Reggio Calabria e "Fatti di Musica", nella sua trentatreesima edizione, diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall' Assessorato alla Cultura della Regione Calabria "Grandi Festival Storicizzati Internazionali" per la "Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria". L'ingresso è libero.

Ad accompagnare Alessandro Quarta e il suo fidato quartetto ci sarà la prestigiosa "Orchestra Roma Sinfonietta" che dirigerà egli stesso. Insieme a lui sul palco anche il pianista Giuseppe Magagnino.

«Ho sempre creduto che per fare una grande carriera ed arrivare al successo non basta solo il talento ma ci vuole molta disciplina e un'attenzione maniacale nella cura dei dettagli – racconta Alessandro Quarta – Ed è esattamente quello che faccio nella mia musica attraverso il violino, svestendolo dal frac per impreziosirlo di emozioni, di arte e cultura e di innovazione».

Il violinista, che quest'estate sarà inoltre ospite di alcune date del tour estivo de Il Volo, presenterà live anche i suoi brani "Libertango" e "Fracanapa", estratti dall'ultimo album "Alessandro Quarta Plays Astor Piazzolla".

Violinista, polistrumentista e compositore, acclamato dalla CNN come "Musical Genius" e premiato nel 2018 a Montecitorio come "Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo" per la Musica, Alessandro Quarta, classe 1976, ha partecipato a scritture di musica inedita per film della Walt Disney e RaiCinema.

È attualmente impegnato nella scrittura delle musiche per 4 film internazionali tra cui un film del regista Premio Oscar Anthony Lamolinara ("Spiderman 2"). Il brano "Dorian Gray", che Alessandro Quarta ha composto e arrangiato, ha riscosso un successo strepitoso ed è stato eseguito live in Prima Mondiale con Roberto Bolle concludendo la scaletta del tour "Roberto Bolle & Friends 2018".

Alessandro Quarta si è poi esibito sempre con il brano "Dorian Gray" il 1° gennaio 2019 per lo show su RaiUno "Danza con Me" di Roberto Bolle davanti a 5 milioni di telespettatori. Nel 2019 è uscito il suo ultimo album, tributo ad Astor Piazzolla, "Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla", album candidato ai Grammy Awards. Inoltre, vanta collaborazioni su progetti internazionali anche con Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, Toquinho, Quartetto del Teatro alla Scala, Sestetto Stradivari, Solisti dei Berliner Philharmoniker e altri ancora. Nella scaletta del concerto alcune delle più celebri colonne sonore di storici film, da Titanic al Padrino, da C'era una volta in America fino ad Amarcord ed ancora Il Postino, 8 e mezzo, La Dolce Vita, Nuovo cinema Paradiso e molte altre.

Anche questo unico ed eccezionale concerto sarà ad ingresso libero, come l'evento Beatles Revolution, il grande tributo ai Beatles con i Beatbox, beatlesband numero uno al mondo, che terranno il loro concerto il 27 luglio alle ore 21.30 ancora all'Arena dello Stretto.

Tre, invece, gli appuntamenti attesissimi del Reggio Live Fest, unici in Calabria, che si svolgeranno nella bellissima e storica Piazza del Castello Aragonese, con biglietti particolarmente accessibili: Max Gazzè con la sua strepitosa band il 26 luglio, l'idolo delle nuove generazioni Carl Brave il 6 agosto e la grande cantautrice siciliana Levante il 9 agosto. Per questi tre concerti la prevendita dei biglietti è in corso online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (Reggio: B'Art, a fianco Teatro Cilea).

"Sarà un' edizione del Reggio Live Fest con più generi e target, per poter soddisfare più fasce di pubblico, con autentiche gemme nazionali e internazionali, in linea con gli obiettivi del Festival che intende coniugare spessore artistico, interesse del pubblico e promozione della Città!", hanno sottolineato il sindaco Giuseppe Falcomatà, il promoter Ruggero Pegna e il dirigente del Settore Turismo e Cultura Umberto Giordano, presentando i vari appuntamenti che si concluderanno il 27 agosto, ancora all'Arena dello Stretto, con il concerto dei Queenmania con Katia Ricciarelli, dal titolo "Freddie and the Queen", anche questo ad ingresso libero. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30. Le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888, ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.