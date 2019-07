Locri (RC), 25 e il 27 luglio arriva “L’elisir d’amore” di Donizetti

Il Comune di Locri, in sinergia con l'Associazione Traiectoriae, l'Orchestra e il Coro del Teatro Cilea di Reggio Calabria, propone, come primo appuntamento del Locri Opera Festival, inserito all'interno del Calabriae Opera Musica Festival, "L'elisir d'amore", melodramma giocoso in due atti su libretto di Felice Romani per le musiche di Gaetano Donizetti. Due recite, il 25 e il 27 luglio, alle ore 21.00, presso la Corte del Comune di Locri, che aprono il Locri Opera Festival.

Sul podio dell'Orchestra vi sarà il M. Alessandro Tirotta mentre la messinscena dell'opera a Locri è affidata a Franco Marzocchi, coadiuvato da Annunziato Gentiluomo.

I solisti, sostenuti dal Coro del Teatro Cilea, istruito dal M. Bruno Tirotta, saranno: Ralitza Ralinova (Adina), Massimiliano Silvestri (Nemorino), Cuneyt Unsal (Belcore), Antonio De Gobbi (Dulcamara) e Ilenia Morabito (Giannetta).

Il trucco e le acconciature sono curate da Alfredo Danese mentre le luci da Matteo Service.

"Romani, grande autore e librettista anche della "Norma" di Bellini, colloca, nella cornice agreste, una vicenda amorosa in cui le schermaglie sentimentali riportano in pieno al modello della grande commedia settecentesca. Il rapporto tra il semplice contadino e la protagonista colta e di potere che si crede astuta anche nei sentimenti e che alla fine capitolerà, ha diverse similitudini con il teatro goldoniano. Nell'apparente semplicità della trama i protagonisti Adina e Nemorino sono invece tutt'altro che personaggi semplici. Partendo da queste osservazioni, con la mia regia, vorrei restituire una certa eleganza nelle dinamiche sentimentali e amorose, andando in profondità in queste, dando loro sostanza, rendendole concretamente senza far emergere solamente la commedia divertente e gradevole. A mio avviso, sulla scena ci sono due maschere: Belcore (il soldato smargiasso) e Dulcamara (l'imbonitore furbo), e due caratteri veri e propri: Adina - la donna astuta che rimane vittima di se stessa e dei suoi sentimenti - e Nemorino - l'Ingenuo. Scaverò proprio nella psicologia di questi due personaggi, interrogandomi anche sull'elemento quasi libertino della donna che emerge chiaramente quando Adina consiglia a Nemorino 'per guarir da tal pazzia, ché è pazzia l'amor costante, dèi seguir l'usanza mia, ogni dì cambiar d'amante'", precisa il regista Franco Marzocchi.

"Col M° Marzocchi si è pensato di ambientare l'allestimento nella Locride di inizio Novecento, cercando di riproporre scenicamente uno spaccato di quella zona, con elementi indigeni, assolutamente inequivocabili, e di curare l'effetto vox populi e le pressioni sociali di paese, accanto alle dinamiche sentimentali tra i personaggi", conclude Annunziato Gentiluomo, collaboratore alla regia e alla messinscena.

Si ricorda che i biglietti, il cui costo è 30 e 20 euro, sono acquistabili presso Le gru di Siderno, l'agenzia di viaggi Persefone e il Bar Riviera di Locri, e on line su Inprimafila all'url www.inprimafila.net.

Si segnala che i media-partner dell'evento sono ArtInMovimento Magazine e Studio54network mentre La gru sono uno sponsor tecnico.