Prosegue il programma che anticipa il ricco cartellone di agosto della 39esima edizione del Roccella Jazz Festival

Venerdì 12 luglio prosegue il programma che anticipa il ricco cartellone di agosto della XXXIX Edizione del Roccella Jazz Festival, diretta da Vincenzo Staiano. La sezione di luglio ribattezzata "Jonian Sea Waterfront Review", in Largo Colonne Rita Levi Montalcini adiacente al nuovo Waterfront, presenta il concerto di due progetti estremamente interessanti. In apertura i Chironomids Electric Dream di Giovanni Mancuso con Jodorowsky's Eye, un tributo ad Alejandro Jodorowsky, tra sperimentazione musicale e cinema. A seguire la Symphònia Band di Arturo Annecchino, il pianista e compositore venezuelano instancabile autore di produzioni per il cinema, la danza e il teatro: dirigerà l'esecuzione di Missalaika, che si addentra in aree e generi della musica contemporanea

La sezione di luglio fa da preludio al programma di agosto, che si terrà dal 12 al 24 con concerti nelle tradizionali location, con masterclass, workshop, installazioni multimediali, seminari e mostre. Saranno circa 148 i musicisti coinvolti, 45 quelli provenienti dall'estero; su un totale di 23 concerti, più della metà saranno prime assolute e prime nazionali. Sabato 13 concerto di chiusura con Raffaele Genovese e Joyce Elaine Youille.