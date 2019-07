Reggio, domani al Parco Ecolandia la magia dei Carmina Burana

Domani, Mercoledì 10 luglio, alle 20.30 saranno in scena i "Carmina Burana" proposti dall''Associazione Freetogether Onlus. Il poema musicale composto da Carl Orff tra il 1935 e il 1936 sarà presentato in forma inedita e originale dagli artisti dell'associazione che opera in sinergia con il liceo scientifico "L. Da Vinci" di cui costituisce quasi uno spin-off artistico. A rendere più suggestive le sonorità delle antiche ballate medioevali ci penseranno gli acrobati de "Il cerchio magico" che animeranno gli spazi scenici con azioni teatrali ad effetto dei giocolieri, degli sputafuoco e dei trampolieri.

Un cast di grande esperienza è quello che darà vita all'evento. La direzione è infatti affidata a Bruno Tirotta; i solisti saranno il soprano Francesca Canale, il tenore Yan Li ed il baritono Angelo Parisi. Si esibiranno l'Orchestra Sinfonica FreeTogether ed i cori polifonici: FreeTogether diretto da Marialuisa Fiore; Theodolinden Gymnasium diretto da Holger Scheffels ed il coro di voci bianche Pentakàris, diretto da Lilly Lanzetta. Oltre 100 artisti sul palco per uno spettacolo che sarà reso ancora più suggestivo dalle possenti volumetrie del Forte Gullì di cui fra pochi giorni si festeggeranno i 130 anni di vita.