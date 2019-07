“I Not The Fonda” sbarcano al Sunset bar di Scilla

Tornano le note al tramonto al Sunset Bar dell' Hotel Le Sirene sul Lungomare di Scilla. L'appuntamento sarà domani sabato 6 luglio con i Not The Fonda.

Il cartellone musicale nato dalla sinergia tra Le Sirene e Onde Road Music prevede l'esibizione di quattro gruppi musicali con appuntamento settimanale al sabato sempre all'ora del tramonto in uno dei balconi più suggestivi della Perla della Costa Viola.

Come si diceva, sabato 6 toccherà ai NOT THE FONDA esibirsi al Sunset Bar. Il gruppo è composto dal cantante-chitarrista Peppe Milia, il bassista Gabriele Russello e il batterista Marco Longo. Per definire la propria musica la band usa la definizione «italian vintage british rockrage»: un rock genuino con echi surf e ritmi in levare che riprendono sonorità new wave (in stile The Strokes e Franz Ferdinand), senza mai dimenticare le radici del pop italiano anni '60, '70 e '80 (Lucio Battisti, Adriano Celentano e Donatella Rettore su tutti). La band nasce nel 2008 a Caltanissetta e fin dall'inizio i tre musicisti scelgono un biglietto da visita inconfondibile: occhialoni da vista, pantaloni a vita alta con svolte sopra la caviglia, camicie a quadri, giacche arancioni, cravattini e papillon. Un look tipicamente nerd in netta contrapposizione con lo stereotipo della rockstar dannata. Nel 2011 partecipano alla XIII edizione del Lennon Festival ottenendo il terzo posto assoluto e il premio per il miglior testo con l'inedito "Macerie". Alla fine dello stesso anno avviene l'incontro con il team di BK Productions che realizza in pochi mesi il video della cover "Splendido Splendente". Nel 2016 esce il primo singolo "HYPE" prodotto da Marco John Lui Pettinato nella DUBRUM, che subito dopo l'uscita va a finire in rotazione su ROCK TV Italia selezionato da Pino Scotto.Attualmente la band è al lavoro per la realizzazione del primo album.

Tante le sorprese anche nelle prossime date:

Sabato 13 Luglio - Deep Radics

Sabato 20 Luglio - Skanderbeg 3IO

Sabato 27 Luglio - The Barons