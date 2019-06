di Fulvio D'Ascola - L'anomalia del riempire le scatole vuote lasciate da due decenni, svuotate dalla società multimediale e massificata nella disregolazione di valori ed emozioni. "Come un anomalia. Venti anni senza Fabrizio De Andrè", lo spettacolo della "Compagnia del Teatro di MU", prodotto da Edizione Straordinaria, apre la stagione artistica del Parco Ecolandia. Uno spettacolo pensante, non commemorativo, che regala emozioni musicali, con la chitarra e la voce di Marcello Barillà, a voce cantante e recitante di Salvatore Emilio Corea, special guest la voce di Maria Carmen Mendolia, accompagnati da Alessandro Ansani, voce, tastiere e piano Fender Rodhes, melodica e chitarra classica, da Christian Buffa ,basso e contrabasso, da Massimiliano Rogato chitarre, da Emanuele Russo, batteria e percussioni, con gli special guest di Annamaria Schipani al violino e il cameo di Boto Cissokho, "griot" senegalese alla Kora, ma induce a riflettere, con i sipari teatrali degli attori della Compagnia del Teatro di MU, Emanuela Gemelli, Claudia Olivadese e Gianpaolo Negro.

Un percorso tra musica e parole, si snoda nell'arte, catturando il pubblico con arrangiamenti molto particolari, che a volte capovolgono in modo psichedelico canzoni del calibro de "La guerra di Piero" o regalano sinfonie acustiche con piano, violino e contrabasso che trasformano "La Canzone di Marinella", come brezza leggera che colpisce al cuore. Fabrizio De Andrè e gli anni settanta sono convitati di pietra, Salvatore Emilio Corea, sottolinea con le parole, il tempo attraversato dai decenni, riflettendo sull'attualità socio politica, ma interpretando con molta intensità le canzoni. Frammenti slegati che si uniscono con l'entrata in scena degli attori, che trasformano lo spazio musicale in momenti di pensiero aa alta voce, con protagonista la realtà che viviamo con sprazzi di testi di Pierpaolo Pasolini. La musica va, tra ventitrè canzoni, spaziando da interpretazioni soliste di Marcello Barillà, Maria Carmen Mendolia e Salvatore Emilio Corea che dialoga con il pubblico ricordando e dedicando lo spettacolo ai grandi cantautori scomparsi che hanno segnato un'epoca. I musicisti si amalgano bene divertendosi, facendo percepire il gioco di squadra che diventa vincente. Gli autori dello spettacolo Marcello Barillà e Salvatore Emilio Corea, raggiungono l'obiettivo nel ricordare l'artista genovese, mettendone in luce l'attualità. Due ore, divise da una breve pausa, passano in fretta, con la consapevolezza di essere protagonisti di un tempo sospeso tra canzoni e parole, tra luci e ambiente naturale che rende il senso della condivisione. "Mille papaveri rossi per tutti voi" con questa frase mutuata dalla canzone di Fabrizio De Andrè, sempre presente perché appartiene all'Arte, si conclude lo show, dopo la richiesta del bis. Applausi e il pubblico entra in scena, posizionandosi sul palco incitati dalla Compagnia del teatro di MU, per l'immancabile selfie collettivo, come un'anomalia di venti anni di assenze presenze.