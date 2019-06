Il Festival Armonie d'Arte prende il via con quattro incontri con i Media e gli amici sul territorio, in attesa della grande serata dell'inaugurazione a Locri il 20 luglio 2019

La diciannovesima edizione del prestigioso Festival Armonie d'Arte entra nel vivo della sua programmazione. In attesa della sua inaugurazione a Locri, il 20 luglio prossimo, nel parco archeologico della città magnogreca con la straordinaria presenza dell'ultima vera regina del jazz Dee Bridgewater, l'organizzazione ha previsto quattro incontri con i media regionali, dislocati in tre delle cinque province calabresi. Mai come quest'anno, il Festival, ideato e diretto da Chiara Giordano, collocatosi tra i Festival italiani di maggior rilievo e di profilo marcatamente internazionale, si apre al territorio oltre la sua storica location di magica fascinazione quale il Parco archeologico di Scolacium a Borgia (Cz) e va, appunto, al parco archeologico di Locri, al Parco Museo Musaba di Nik Spatari (a Mammola), al Politeama di Catanzaro e altri luoghi di spazi storici del capoluogo di regione: Armonie d'Arte, insomma, si muove e vive nei luoghi della storia, della cultura per una narrazione positiva e valorizzativa della Calabria. Ed è un viaggio dell'Arte eccellente che sarà raccontato ai Media, da sempre grandi amici del festival, in quattro appuntamenti: a Cosenza, venerdi 28 giugno alle ore 11.30, all'Hotel Ariha ex Executive in via Marconi (Cosenza/Rende), con il supporto del Kiwanis Club di Cosenza, il Festival incontra gli amici e la stampa; a Locri, lunedì 1 luglio alle 12,00 nella Sala consiliare del Municipio, conferenza stampa per l'inaugurazione, e insieme alla direttrice artistica Chiara Giordano saranno presenti il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, l'assessore alla Cultura Annarosa Sofia, la direttrice del parco archeologico di Locri Rossella Agostino; a Catanzaro, giovedi 4 luglio ore 11.30, a Palazzo De Nobili, conferenza stampa con l'Amministrazione comunale nelle persona del vice sindaco e assessore alla Cultura Ivan Cardamone e l'assessore al turismo Alessandra Lobello, sulla straordinaria settimana dedicata all'indimenticabile coreografa tedesca Pina Bausch, punta altissima del cartellone 2019, in prima ed esclusiva italiana, che si svolgerà tutta nel centro storico della città. Infine ma non ultimo appuntamento a Borgia, al Parco Scolacium, il 10 luglio alle 19.00, quando il Festival e il Comune di Borgia e la direzione del Parco incontreranno la stampa in un "aperitivo con i giornalisti".

«Il nostro è un invito caloroso a partecipare come è avvenuto sinora – ha detto Chiara Giordano – perché la nostra forza in questi diciannove anni è stata anche la grande sintonia con i media e la stampa che hanno amplificato e veicolato il messaggio di Armonie d'arte, comprendendo la valenza del festival per un racconto della Calabria migliore».