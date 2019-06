L'appuntamento è per questa sera al Parco Ecolandia di Località Arghillà, dove alle 20:45 si alzerà il sipario su "Come Un'anomalia. Vent'anni senza Fabrizio De André". Lo spettacolo teatrale musicale, prodotto da Edizione Straordinaria-Compagnia del teatro di MU, celebra il cantautore genovese scomparso nel 1999 ripercorrendone la discografia attraverso quei brani che maggiormente racchiudono i temi cari alla poetica di "Faber". Oltre venti canzoni in scaletta, affidate a una band di musicisti di consolidata esperienza che ne hanno curato gli arrangiamenti, a volte davvero sorprendenti. E poi i testi recitati dagli attori della compagnia, a fare da trait d'union e dare così coerenza teatrale all'insieme.

Il cast di "Come un'anomalia..." appare adeguato alle ambizioni dello spettacolo. A parte le voci di Salvatore Emilio Corea (che cura anche la regia) e Marcello Barillà (quest'ultimo anche alla chitarra), vi fanno parte Alessandro Ansani (piano, tastiere, "Fender Rhodes", melodica e chitarra classica), Annamaria Schipani (violino), Christian Buffa (basso e contrabbasso), Massimiliano Rogato (chitarre) ed Emanuele Russo (batteria e percussioni). Due gli special guest nella parte musicale: Boto Cissokho, "griot" senegalese, con la sua Kora (strumento tradizionale della cultura Mandinka) e Maria Carmen Mendolia, la giovane cantante reduce dalla vittoria del primo premio al Festival della Canzone Italiana di New York, prestigioso concorso canoro organizzato dall'Associazione Culturale Italiana che opera nella "Grande Mela". Infine, gli attori della compagnia del Teatro di MU: sono in scena Claudia Olivadese, Emanuela Gemelli e Gianpaolo Negro.

Quella di Reggio è la quarta tappa del tour di "Come un'anomalia...", che finora ha fatto sempre registrare il tutto esaurito al botteghino. << Il nome di De André è già di per sé garanzia di interesse da parte del pubblico – spiegano gli autori, Marcello Barillà e Salvatore Emilio Corea –. A noi però non interessava allestire un concerto di cover ma qualcosa d'altro e possibilmente di originale, che sposando tanta musica e dei testi recitati mettesse in luce con l'uniformità del racconto teatrale la formidabile attualità di quello che De André ci ha lasciato, che non sono solo canzoni che hanno fatto storia ma è anche politica, insegnamenti, etica, visioni del mondo. Una scelta, la nostra, che il pubblico fin qui ha apprezzato, anche perché l'abbiamo compiuta con molta umiltà e tutto il doveroso rispetto verso il grande artista >>.