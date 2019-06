La seconda edizione della “Festa della Musica di Palmi” nell’incantevole scenario del Monte Sant’Elia

"Orizzonti Epici - Suoni dal Monte Sant'Elia" - Un connubio perfetto tra suoni e natura, in un palcoscenico unico al mondo.

La vetta che domina la Città di Palmi, vicino la famosa "pietra del diavolo", sarà il teatro della seconda edizione della "Festa della musica di Palmi". Uno scenario ricco di storia e suggestioni, pronto ad accogliere i tanti appassionati di musica che il 21 giugno 2019 vorranno godere di uno spettacolo unico e appassionante.

Andrea Rellini (violoncello) e Vincenzo Buongiorno (chitarra) saranno i protagonisti del concerto, che avrà inizio alle 19.15, organizzato e curato dal direttore artistico Marco Suraci.

Jazz, Bossanova e composizioni originali di questo originalissimo duo, praticamente unico in Italia e che fa dell'affiatamento la sua cifra distintiva, saranno i punti di riferimento sonori della serata. Un percorso musicale che usa il linguaggio del Jazz, quanto basta, per unire fra loro due strumenti apparentemente lontani e scarsamente comunicanti nella storia della musica occidentale, tuttavia segretamente vicini per questioni di legno e di corde.

La "Festa della Musica di Palmi" è promossa ed organizzata dalla "Icarus Factory", casa di produzione indipendente guidata da Marco Suraci, che si è avvalsa della partecipazione dell'Associazione Prometeus Palmi Onlus. L'evento è patrocinato da: Commissione Europea - Rappresentanza Italiana, Mibac, S.I.A.E., A.I.P.F.M. e Comune di Palmi.

La precedente edizione della "Festa della Musica di Palmi", è stata premiata con il prestigiosissimo riconoscimento "Anno Europeo Patrimonio Culturale 2018". L'evento di Palmi è stato l'unico ad ottenere tale riconoscimento tra le 687 città che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Mibac.