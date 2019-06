Caulonia (RC): "Non ti pago!", la commedia di De Filippo domani in scena all'auditorium "Frammartino"

Il grande teatro partenopeo arriva a Caulonia. Andrà in scena domani sera all'auditorium "Frammartino" (inizio ore 21:00) la commedia in tre atti "Non ti pago", scritta dal maestro Eduardo de Filippo e interpretata dalla compagnia teatrale di Grotteria. Andata in scena per la prima volta l'8 dicembre 1940 al Teatro Quirino di Roma,fu interpretata dai due grandi fratelli Eduardo e Peppino ed ebbe subito un clamoroso successo.

Per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, si tratta di un appuntamento importante che arricchisce l'offerta culturale cauloniese, coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo del territorio.