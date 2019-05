Reggio, domani al Cineteatro Metropolitano in scena “La commedia della tv”

"L'Amaca" è pronta a portare la tv a teatro. E lo farà domenica 26 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro Metropolitano. Infatti, come ormai da tradizione, con creatività ed ironia, sul palco di via Nino Bixio l'associazione culturale metterà in scena "La commedia della tv", spettacolo dal surreale umorismo che vuole divertire, ricco di originali gag, musica live e simpatici costumi.

I due protagonisti, cioè Benvenuto Marra ed Elvira Costarella, "avranno a che fare con la tv". Lo spettacolo, firmato come regia e sceneggiatura da Antonio Calabrò, vede la partecipazione dell'allegra compagnia de "L'Amaca" per un totale di una trentina di figuranti, così come la cura della recitazione affidata a Nanni Barbaro, la regia tecnica a Stellario Rato e la musica live alla "Sparacanali orchestra". «Con "La commedia della tv", ventesima rappresentazione de "L'Amaca" al Dlf, chiudiamo la stagione in via Nino Bixio. Siamo contenti di aver dato il nostro contributo alla vita culturale cittadina, attraverso sapere, civismo e divertimento. Ma non ci fermiamo ed abbiamo altre iniziative che organizzeremo nelle prossime settimane» sono le parole di Calabrò.