Radio Roccella Rock Contest Festival: una travolgente terza serata attendendo il gran finale del 1°Maggio

"Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso", questa frase di Nelson Mandela ben descrive l'obiettivo raggiunto da Radio Roccella, l'emittente "fuori dal coro" da oltre quarant'anni attiva sul territorio, nell'allestire la seconda edizione del Rock Contest Festival dopo i felici risultati di pubblico e critica conseguiti lo scorso anno, quando prese il via il progetto di un'inedita manifestazione musicale volta a conferire rilevanza e visibilità in particolare alle nuove generazioni, offrendo loro opportuno sprone per intraprendere un compiuto percorso professionale. Mercoledì scorso, 24 aprile, a Roccella Jonica (RC), si è svolta la terza serata del Festival, condotta brillantemente da Manuela Cricelli, con i commenti di Tony Lombardo dallo studio Mobile Azzurra: si sono esibiti gli Audio Kaos da Crotone, i Dinosharem da Siderno, i Kastigo da Reggio Calabria, Antonio Il Grande da Tropea, gli Eva da Siderno, Alessio Alì & Band da Roccella Jonica, evidenziando ancora una volta tanto la qualità in crescendo delle esibizioni quanto l'entusiasmante risposta dei numerosi spettatori che hanno affollato lo spiazzo del Tiche Bar- Largo Don Molinero. Ora si attende il gran finale, che avrà luogo mercoledì 1° Maggio, dalle ore 18, all'Area Fitness del Lungomare di Roccella Jonica, quando sul palco andranno ad esibirsi tutti i cantanti che hanno preso parte al Festival, singoli artisti e band provenienti da vari paesi calabresi, senza abbracciare alcun spirito agonistico, la manifestazione infatti quest'anno non è competitiva, ma semplicemente avallando l'intento di dare vita ad un evento musicale che renda agli spettatori, con vivida determinazione, la forza condivisa propria della buona musica.

Dettagli Creato Venerdì, 26 Aprile 2019 08:55