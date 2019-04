Reggio, il 26 aprile alla Pinacoteca comunale la presentazione dell'ottava edizione di “Obsession jazz”

Si svolgerà il prossimo 30 aprile "Obsession jazz" (Per dare voce a chi non ha voce), l'ottava edizione della "Giornata internazionale dell'Unesco per la musica jazz", col patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Reggio Calabria. L'evento sarà illustrato il 26 aprile alle 10.30, alla Pinacoteca comunale. Parteciperanno Giovanni Laganà, ideatore della manifestazione nella città dello Stretto, Teresa Mascianà, presidente dell'associazione Laboratori musicali e l'assessore comunale alla valorizzazione del patrimonio culturale Irene Calabrò.

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Aprile 2019 16:39