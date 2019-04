Lunedì 15 aprile con inizio alle ore 19,30 avrà luogo presso la Chiesa Santa Maria del Divino Soccorso un concerto del coro polifonico del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia diretto dal M° Gianfranco Cambareri. La manifestazione è organizzata congiuntamente da Conservatorio di Vibo Valentia e AMA Calabria con il sostegno del MiBAC, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il concerto che rientra nell'ambito del progetto CRUX GLORIA portato avanti da anni dal Conservatorio di Vibo Valentia si pone l'obiettivo di manifestare al pubblico il livello delle competenze acquisite dagli allievi nell'ambito del laboratorio di musica polifonica e contestualmente contribuire ad una più compiuta preparazione alla settimana santa attraverso canti e meditazioni spirituali di Mons. Gaetano Currà interpretate da Giulia Pollice allieva della classe di arte scenica della Prof.ssa Maria Grazia Bonelli. Il coro è composto dai soprani: Condoleo Loredana, Elia Aurora, Guglielmo Annarita, Larosa Bendetta, Lo Bianco Angela, Piatti Ada, Pirrò Chiara, Prostamo Erika, Rottura Maria Caterina, Russo Antonella, dai contralti: Cozzi Giorgia, Loiacono Martina, Mannella Giuseppina, Pazzano Tatiana, Scidà Aurora, Tripodi Irene, Zangari Chiara, dai tenori:Alessio Francesco, Brundia Davide, Cossari Domenico, Costantini Vincenzo, De Fazio Luciano, Li Rongkuan, dai Baritoni/Bassi: Costanzo Davide Graziano, De Simone Giuseppe, Macrina Saverio, Maglia Alessandro, Marcellini Mirko, Mobrici Domenico, Pedace Saverio, Renda Cosimo. Gianfranco Cambareri nasce a Vibo Valentia nel 1982. Direttore di coro, ha studiato viola e canto al Conservatorio di Musica "Torrefranca" di Vibo Valentia e alla Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo. Ha frequentato diversi corsi di direzione e vocalità corale tenuti dai maestri: Corti, Noimann, Busto, Graden, Broadbent, Gabbiani, Donati, Scattolin, Bressan, Phillips, Marzola, Morgan e Marzilli. Dal 2004 al 2012 canta nel Coro Giovanile Italiano sotto la guida di Kuret, Tabia e Donati. Dal s2002 dirige il Coro Polifonico "Dominicus" Cappella musicale della Basilica Santuario di San Domenico in Soriano Calabro al quale riesce a dare un impulso prettamente polifonico. Dal 2004 al 2010 dirige il Coro delle Voci bianche dell'Istituto Comprensivo di Soriano, che riscuote successi immediati. Sotto la sua direzione, i due cori ottengono diversi premi in concorsi regionali, nazionali e internazionali. Tra tutti, si ricordano: il 2° posto al IV Concorso Internazionale per cori di voci bianche "Il Garda in Coro" svoltosi a Malcesine sul Garda (VR) (2007); il 2° premio al 56° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d'Arezzo" (2008). In questa occasione «la giuria segnala il direttore per l'efficace lavoro didattico musicale svolto». Da diversi anni membro di giuria in concorsi corali, tiene corsi di direzione, vocalità corale e musicologia liturgica. Nel febbraio 2018 viene eletto presidente della Organizzazione Cori Calabria (OCC). È direttore del Coro giovanile calabrese. Dal 2011, è docente di Esercitazioni corali al Conservatorio F. "Torrefranca" di Vibo Valentia. Di assoluto interesse il programma che prevede l'esecuzione del Christus Factus est per coro a 4 v.d. di Anerio, del Pueri Henraeorum per coro a 4 v.p., dell'Ubi caritas et amor per coro a 8 v.d. di Lauridsen, dell'Adoro te devote per coro a 6 v.d. di Bartolucci, del Crucifixus per coro a 8.v.d. di Lotti, del Crux fidelus per coro a 4 v.p. di Liberto, del O Domine Jesu Christe per coro a 4 v.d. di Guerrero, dell'Adoramus te, Christe per coro a 4 v.d. di Gasparini, dell'Haec Dies per coro a 6 v.d. di Bryd.