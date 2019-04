“Lo strano paese dei campanelli" in scena a Gioiosa Ionica (RC) venerdì 12 aprile

Nell'ambito della XXVIII Stagione Teatrale della Locride 2018-2019, il Centro Teatrale Meridionale, diretto da Domenico Pantano, ha inserito nella propria programmazione una divertente commedia musicale: "Lo strano paese dei campanelli", tratta dalla nota operetta "Il Paese dei campanelli" scritta da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, adattata da Mariella Guarnera e prodotta da Guarner Bros.

Venerdì 12 Aprile alle ore 21.00, il Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica vedrà in scena Edoardo Guarnera, noto volto tv, già protagonista del "Bagaglino", di "Ci vediamo in tv" e varie trasmissioni televisive Rai e Mediaset, come attore (nei panni del Capitano Hans), nonché regista di questa esilarante commedia.

La storia ha come protagonisti dei "magici" campanelli posti davanti alle case di una tranquilla cittadina che per una leggenda misteriosa pare suonino in caso di infedeltà coniugale. Essendo una circostanza mai avvenuta, si suppone possa essere solo una leggenda, finché non sbarca in città, a causa di un guasto alla nave, l'affascinante Capitano Hans con la tua truppa ad attivare l'inevitabile tintinnio.

Il cast è composto da talentuosi attori come Annalena Lombardi, Mariella Guarnera e Matteo Micheli, La Gaffe, il simpatico e maldestro marinaio; inoltre un magnifico corpo di ballo corona l'intera opera dando un tono brillante e di grande effetto, apprezzato dalle platee italiane.

Una storia leggera, fiabesca, ma che rapisce per la magistrale messa in scena ricca di magia, musica e sorprese.

La rassegna della XXVIII Stagione Teatrale della Locride proseguirà al Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica sabato 27 aprile con "Figlie di Eva", uno spettacolo prodotto da Bis Tremila, diretto da Massimilano vado, con un cast d'eccezione: Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta e Michela Andreozzi.