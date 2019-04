Fervono i preparativi per gli eventi estivi del Reggio Live Fest 2019, il festival della Città di Reggio Calabria frutto della sinergia tra "Fatti di Musica", il festival del Miglior Live d'Autore di Ruggero Pegna e "Alziamo il Sipario", quello del Comune di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti "Grandi Festival Internazionali Storicizzati" dal bando dell' Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo per la "Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria", grazie proprio al protocollo d'intesa siglato tra la Show Net di Pegna e il Comune.

In attesa della presentazione ufficiale del Festival, che avrà come al solito grandi sorprese internazionali, in concomitanza con la presentazione dei rispettivi tour prodotti da OtrLive, sono già state avviate le vendite dei biglietti dei tre appuntamenti che si svolgeranno nella bellssima e storica Piazza del Castello Aragonese: Max Gazzè il 26 luglio, Carl Brave il 6 agosto e Levante il 9 agosto.

Per i tre attesissimi appuntamenti, la prevendita dei biglietti è stata avviata online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (Reggio: B'Art, a fianco Teatro Cilea). Per i concerti di Max Gazzè e Carl Brave il prezzo dei biglietti è di soli 23 euro compreso diritti di prevendita. Per il concerto di Levante sarà predisposta una platea a sedere, come già avvenuto qualche anno fa per il live di Paolo Conte, che trasformerà Piazza Castello in un grande teatro sotto le stelle, con tre settori disponibili: gold euro 35, poltronissima euro 30, poltrona euro 25 (tutti prezzi comprensivi del diritto di prevendita).

L'allestimento prevede un imponente palcoscenico coperto sistemato proprio a ridosso della facciata del Castello Aragonese. La Piazza, come per eventi analoghi degli scorsi anni, nei giorni degli spettacoli sarà completamente chiusa da ogni via d'accesso e si potrà accedervi dalle ore 19.30 muniti del biglietto. All'interno saranno predisposti servizi igienici e punti ristoro. I concerti inizieranno alle ore 21.30.

I tre concerti si preannunciano come autentiche feste di musica dell'estate calabrese. Dopo La favola di Adamo ed Eva, tour del ventennale, e il successo di Alchemaya, Max Gazzè torna con "On the road", un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi agli ultimi successi. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e il trombonista Max Dedo con una particolarissima sezione di fiati.

Grande attesa in particolare tra i più giovani anche per Carl Brave che, dopo la pubblicazione di Notti Brave e la prima parte del tour sold out in tutte le date, sarà al Reggio Live Fest il 6 agosto. Rapper e cantautore romano istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2017 ha pubblicato "Polaroid" in coppia con Franco126. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall'abile produzione di Brave, che ha composto tutte le basi presenti nel disco. La sua prolifica capacità compositiva è sfociata in "Notti Brave", entrato direttamente al primo posto di tutte le classifiche, trainato dal singolo "Fotografia" interpretato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. Le quindici tracce dell'album vedono altre collaborazioni eccellenti come Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop all'indie, al rap, fa il paio con l'instancabile verve di Carl Brave.

Si annuncia davvero unico, anche il live di Levante, cantautrice originale e amatissima anche a livello internazionale, a breve in uscita con il nuovo album. «In questo disco – afferma la cantautrice - ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell'ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient'altro che la verità, lo giuro. Come sempre. Un lavoro bellissimo, questo volevo. Una musica che fosse bellissima per me.». Si tratta del suo quarto album in studio, dopo "Nel caos di stanze stupefacenti" (2017), "Abbi cura di te" (2015) e "Manuale distruzione" (2014). Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888, ai siti www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e www.reggiocal.it.