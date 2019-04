Continua il successo del “Radio Roccella Rock Contest Festival”

Seconda serata densa di ottima musica quella che ha avuto luogo lo scorso sabato, 6 aprile, nell'ambito della II Edizione del Radio Roccella Rock Contest Festival, avvolta dal trascinante entusiasmo del numeroso pubblico presente, proveniente anche da altri paesi per assistere all'esibizione delle cinque band che si sono avvicendate sul palco allestito al Tiche Bar- Largo Don Molinero a Roccella Jonica (RC); una manifestazione, quest'anno non competitiva, ideata dall'"emittente fuori dal coro" con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, rendendo loro opportuna rilevanza e visibilità. Condotta da Manuela Cricelli con la consueta verve e professionalità, intervallata dai commenti del dj Tony Lombardo, in diretta dallo studio mobile Azzurra, la serata ha visto salire sul palco i Nivera ("bufera di neve" in dialetto calabrese) da San Giovanni in Fiore (CS), seguiti dal trio strumentale Gekomars, da Galatro (RC), dall'Unione Suonatori di Base da Roccabernarda (KR), dai Mad Vintage da Bovalino (RC) ed infine dai The Flyers da Siderno (RC). Ognuno dei gruppi ha dato vita ad un afflato musicale coinvolgente ed emozionante, ovviamente diverso a seconda del proprio stile interpretativo e del genere prescelto, ma sempre piuttosto diretto, ricco di felici suggestioni ed intuizioni, passando da impetuose sonorità rock volte ad avvolgere testi attenti alle tematiche sociali ad altre più melodiche ma egualmente intriganti, anche alternando o mescolando stilemi diversi, offrendo sempre una vibrante emozionalità agli spettatori nel condividere l'energia propria della buona musica. Prossimo appuntamento con il Radio Roccella Rock Contest Festival mercoledì 24 aprile.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Aprile 2019 08:19