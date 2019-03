Il Maestro Johan De Meij dirige l’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Un Concerto dell'Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe Scerra" di Delianuova, in programma domenica 24 marzo, alle 18, presso il Teatro "F. Cilea", è l'evento conclusivo della Master Class in "Analisi della Composizione e Concertazione", promossa dall'Associazione Culturale "Nicola Spadaro" di Delianuova.

Un percorso formativo che ha coinvolto giovani Maestri, Direttori di Bande e Orchestre, studenti dei Conservatori e musicologi, provenienti da tutta la Calabria, e non solo, affidati alla competenza e professionalità del Maestro Johan De Meij, Compositore, Direttore d'Orchestra e Trombonista olandese, di chiara fama internazionale. Johan De Meij si è formato musicalmente presso il Conservatorio Reale di Musica a L'Aia (Olanda), dove ha studiato trombone e direzione d'orchestra, divenendo poi un esperto compositore di musiche per orchestra di fiati e banda sinfonica. Prima di dedicare il suo tempo esclusivamente alla composizione e alla direzione d'orchestra, Johan de Meij ha goduto di una carriera professionale di successo come suonatore di trombone ed euphonium, esibendosi con importanti orchestre e gruppi nei Paesi Bassi. Le sue opere, tra cui composizioni originali, trascrizioni e arrangiamenti sinfonici di musica classica e per film, hanno raccolto successi e premi a livello internazionale e occupano un posto fisso nel repertorio di vari ensamble di tutto il mondo. Alcuni dei suoi brani sono previsti nel programma del Concerto di oggi pomeriggio, tra cui "Aquarium", "Quintessenza", e la Sinfonia No.1 "The Lord of the Rings", il Signore degli Anelli, a cui è stato assegnato nel 1989 il prestigioso Premio di Composizione Sudler. La stessa sinfonia è stata incisa da una miriade di orchestre sinfoniche e di fiati, tra cui la London Symphony Orchestra, North Netherlands Orchestra, la Filarmonica di Nagoya e la Amsterdam Wind Orchestra. Sarà sempre il Maestro De Meij a dirigere il Concerto, insieme al Maestro Gaetano Pisano, Direttore stabile dell'Orchestra di Fiati di Delianuova. Un evento che avrà come protagonista la buona musica ma anche la solidarietà: infatti il Concerto, dall'ingresso gratuito, si propone di sostenere, con una libera offerta, la preziosa ed impagabile attività dell'Hospice "Via delle Stelle" di Reggio Calabria, che opera con enormi sforzi e sacrifici nell'assistenza e cura degli ammalati che ad esso sono affidati.