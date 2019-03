Melito Porto Salvo (RC), il 24 marzo il concerto di Mujura

All'Alica Festival arriva Mujura. Parole e musica d'autore per il live "Come tutti gli altri dei" del cantautore di Roccella Jonica, domenica 24 marzo a Melito di Porto Salvo, nella sala dell'ex Mercato Coperto.

Divinità, miti ed eroi incontrano l'uomo contemporaneo che ritrova i suoi archetipi, tra antiche e moderne inquietudini e lacerazioni. "Toro", la rabbia di Zeus per la fine dei politeismi, "Orfeo", impotente di fronte alla perdita di Euridice, "Afrodite", la dea al centro della guerra di Troia, "Efesto", il dio la cui ingegneria porterà alle armi di distruzione di massa, "Cassiopea" a ricordarci che l'uomo è fatto della stessa materia delle stelle. E tutti gli altri Dei. Il nuovo disco di Mujura gioca sull'uso ricercato della parola e dell'immagine evocativa, dentro una musica in cui prevalgono gli strumenti acustici (chitarra battente, lira calabrese, chitarra classica, contrabbasso, oud, mandola, chitarra acustica, buzuki, quartetto d'archi, clavicembalo, tamburi a cornice).

«Dopo i grandi successi dei concerti di Ciccio Nucera a Roghudi e Bungaro a Bova Marina, i partecipatissimi incontri di poesia a Brancaleone con il concerto di Alessandro Santacaterina, il Trekking Fotografico di Condofuri, gli incontri nelle scuole con Fulvio D'Ascola e Claudio Cordova, arriva l'imperdibile concerto di Mujura a Melito, organizzato con gli amici del Circolo Meli» dice Silvio Cacciatore, direttore artistico dell'Alica festival, rassegna itinerante dell'area grecanica.

Ad aprire la serata, alle ore 19.00, Alica books, viaggio intorno alle parole e ai libri con Fulvio D'Ascola e Maria Teresa D'Agostino.

Alle 20.00, l'atteso live di Mujura, accompagnato da Marcello Giannini (chitarra elettrica), Riccardo Villari (violino), Vincenzo Lamagna (basso e contrabbasso), Marcello Smigliante Gentile (mandola), Salvatore Rainone (batteria).