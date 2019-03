Prima edizione del Festival Internazionale “PRIMAvera Mediterranea”

L'Associazione Freetogether Onlus comunica che in data odierna presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival Internazionale di cori e orchestre "PRIMAvera Mediterranea" cofinanziato dalla Regione Calabria (PAC 2014-2020, annualità 2018, misura 3.1).

Il progetto ha anche ottenuto il patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Sono intervenuti: il Direttore Artistico Maestro Marialuisa Fiore, il Presidente della Concert Band Dott. Domenico Scerra, il Maestro Pasquale Faucitano dell'Ensemble Italiano Nuova Opera, il Maestro Bruno Tirotta Direttore dell'Orchestra Sinfonica "FreeTogether", il Dott. Franco Arcidiaco delegato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria ed il Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo.

Il festival si articola in tre concerti (21 marzo, 6 aprile e 17 aprile) che prevedono l'esecuzione di almeno un brano in prima assoluta nazionale (anche solo in riferimento all'arrangiamento, o alla forma scenica).

Nella serata iniziale sarà assegnato il premio "PRIMAvera Mediterranea" prima edizione al Maestro Marco Werba, compositore di fama internazionale, vincitore del Globo d'Oro nel 2011 per la colonna sonora del film "Native" di John Real.

Il premio, presentato in questo contesto, è opera originale del Maestro orafo Giuseppe Annino e si ispira alla speciale fauna marina dello Stretto di Messina.

Direttore artistico del Festival: M° Marialuisa Fiore

Direttore creativo: Alessio Caccamo

1° evento: 21 marzo 2019 ore 20:30 – Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria Concerto "Sogno"

Brano eseguito in Prima Nazionale: SOGNO dal Guglielmo Ratcliff di Pietro Mascagni (arr. Maurizio Managò)

CONCERT BAND DI MELICUCCO.

Maurizio Managò – Direttore | Caterina Francese – Soprano | Michele Giovinazzo - Clarinetto

2° evento: 6 aprile 2019 ore 20:30 – Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria Concerto "Anima, Voce, Suono"

Brano eseguito in Prima Nazionale: "Mesta, oh Dio" Cantata a Voce Sola con Violini del Sig. Leonardo Vinci, edizione critica a cura di Ferdinando Sulla

Francesca Romana Tiddi - Soprano

ENSEMBLE ITALIANO NUOVA OPERA

3° evento: 17 aprile 2019 ore 20:30 – Teatro "F. Cilea" di Reggio Calabria "Stabat Mater" di Karl Jenkins

Eseguito in Prima Nazionale Assoluta in forma scenica

Alessia Giardini – Contralto | Jessica Grande – Voce etnica

Cori: FreeTogether diretto da Marialuisa Fiore, San Paolo diretto da Carmen Cantarella, Mater Decor Carmeli diretto da Tito Paviglianiti

Orchestra Sinfonica "FreeTogether" diretta da Bruno Tirotta