Il batterista della E-Street Band di Bruce Springsteen a Reggio Calabria: il 20 luglio Max Weinberg porta all’Arena dello Stretto i classici del rock ‘n’ roll

Con The Boss probabilmente impegnato nella realizzazione di un nuovo album, dopo la maratona di concerti a Broadway, i componenti della leggendaria E-Street Band continuano a girare il mondo con i loro progetti. E' il caso del chitarrista Steve Van Zandt, ma anche di Max Weinberg, storico batterista del gruppo che da decenni suona in studio e sui palchi di tutto il mondo con Bruce Springsteen.

"Mighty Max" arriverà a Reggio Calabria il prossimo 20 luglio, nell'ambito Reggio Live Fest 2019 – Fatti di Musica Festival, per un concerto a ingresso gratuito all'Arena dello Stretto. Sarà la seconda delle tre tappe italiane (19 luglio a Milano e 23 luglio a Roma), nelle quali il batterista della E-Street Band farà conoscere il progetto "Max Weinberg's Jukebox", un vero e proprio concerto interattivo.

La Barley Arts, promotrice del tour europeo di Weinberg, presenta così gli eventi in programma:

"Vorreste avere la possibilità di partecipare ad un concerto e di poter scegliere quali brani ascoltare? Se la risposta è sì, il progetto Max Weinberg's Jukebox fa sicuramente al caso vostro e le occasioni per incontrarlo non sono così lontane.

Max Weinberg's Jukebox si compone di quattro musicisti e nasce dall'idea di Max Weinberg, batterista della E Street Band di Bruce Springsteen, di portare in giro i grandi classici del rock'n'roll, reinterpretati in maniera professionale. Il suo più che un concerto è una vera e propria festa, un'occasione in cui tutti sono parte dello spettacolo: il pubblico può scegliere da una lista di oltre 200 brani, proprio come con un jukebox, avrà la sua canzone, eseguita dal vivo in tempo reale! Tra il 2017 e lo scorso anno, Weinberg si è esibito insieme ai suoi musicisti in oltre 80 spettacoli esplosivi e continuerà a portare in giro la buona musica degli anni '60/'80 con un tour negli Stati Unitie in Europa.

La carriera artistica diMax Weinberg inizia quando si unisce come batterista alla E Street Band, in occasione del Born To Run Tour di Bruce Springsteen. «Max è un uragano di pulsioni, intelligenza e umorismo.» Ha detto di lui lo stesso Springsteen. «Ha trovato un posto nella musica, grazie a dedizione ed impegno. Sul palco, in tre ore di musica rock senza sosta, lui va oltre il solo ascoltare quello che sto dicendo, lui sente ciò che sto pensando. Anticipa i miei pensieri, è telepatia dopo anni di tour insieme. È un miracolo ed è per questo che la gente ama i musicisti così!».

Dal 1993 Max è leader dei The Max Weinberg 7, band del celebre show televisivo statunitense Late Night with Conan O'Brien, con la quale ha realizzato un disco omonimo nel 2000. Weinberg è inoltre autore di The Big Beat: Conversations with Rock's Greatest Drummers (1984), libro che contiene una serie di interviste condotte in oltre due anni con i migliori batteristi di ogni epoca, tra cui anche Ringo Starr, e che racconta molto a proposito dell'approccio di questi musicisti nei confronti della musica rock. Quella con Max Weinberg's Jukebox sarà dunque l'occasione per ascoltare ancora una volta brani intramontabili, dai Beatles ai Rolling Stone fino, ovviamente, a Bruce Springsteen".