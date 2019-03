Reggio, il 19 marzo arriva al Teatro Cilea la comicità di Enrico Guarneri con Salvo La Rosa

La stagione de "Le maschere e i volti", organizzata dalla Polis Cultura, arriva al giro di boa. Una stagione varia che fino ad ora è riuscita ad accontentare tutti passando dalla prosa leggera a quella più impegnativa, dal grande musical alla classica commedia musicale. Il prossimo appuntamento "Signore e Signori buonasera" in programma presso il Teatro Cilea per martedì 19 marzo vedrà la partecipazione di Enrico Guarneri e Salvo La Rosa in uno spettacolo divertente e coinvolgente con le nuove esilaranti avventure di Litterio e del Signo' La Rosa...

Costruito ad arte sul personaggio di Litterio Scalisi, il protagonista principale è Enrico Guarneri che si identifica con il personaggio interpretato al punto che non è semplice sdoppiare l'attore dal personaggio e il personaggio dall'attore, quasi che l'uno voglia prolungare nell'altro la propria natura ed esilarante individualità.

Salvo La Rosa gli farà da ottima spalla, con stile ne correggerà le goffaggini e le storpiature di lesso e sintassi, con pazienza ne sopporterà i voli pindarici nelle narrazioni un po' surreali delle sue disavventure familiari e personali, piene di tanta comicità e magistrale rappresentazione teatrale.