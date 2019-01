Reggio: oggi a Catona il Concerto dell'Epifania

Oro, Incenso e Mirra, doni per la comunitá di Catona, la più bella spiaggia dello Stretto, portati dagli artisti catonesi che si uniscono per regalare musica e poesia.

L'auditorium della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Catona, Via Mercato (ex Ciapi), ospiterà il Concerto dell'Epifania di oggi alle ore 18.00 sotto la direzione artistica di Fulvio Cama, sostenuto dal Sindaco della Cittá Metropolitana, dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di RC e patrocinato dalle Associazioni catonesi: FABULANOVA, MEDITERRHEGION, ANTICA MARINERIA CATONESE, METROPOLIS, che assieme contano di proiettare Catona in una nuova fase artistico culturale che dia una spinta all'intero territorio. Si esibiranno: il Cantastorie Fulvio Cama, il Menestrello Matteo Iannò, il Cantautore Aurelio Mandica, assieme a Peppe Misefari voce, Carlo Giordano batteria, Francesco Delfino fisarmonica, Luca Brandi basso, Natale Scopelliti percussioni, Domenico Sciarrone chitarra.

Un'occasione per incontrarsi e lanciare un messaggio di unione e di collaborazione che vuole sensibilizzare la nostra comunità all'idea che associarsi e fare rete potrebbe essere una buona soluzione a tanti problemi, in un momento dove tutti ci si rende conto che la politica non può bastare senza il supporto di ognuno di noi.