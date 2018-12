Gran Concerto di Capodanno a Roccella Jonica per Composition of Praise

Ancora un sold out per la tappa vibonese di Gospel Meets Calabria, il tour del Composition of Praise Gospel Choir, organizzato da Allegro Tours. L'Auditorium Spirito Santo si è gremito in ogni ordine di posto per abbracciare idealmente i canti di chiesa della corale spirituale proveniente da Washington, tributando un autentica ovazione finale al gruppo guidato da Samuel "Eddie" Cromwell. Fra Catanzaro, Siderno, Caulonia e appunto Vibo Valentia, il messaggio di pace ed interculturalità è certamente andato a segno e sarà ribadito nel concerto di capodanno previsto a Roccella Jonica nell'ambito della parentesi invernale del prestigioso jazz festival internazionale. Appuntamento alle ore 21 quindi, presso l'auditorium comunale per una produzione originale che vedrà coinvolto anche il sassofonista Carmelo Coglitore, per un repertorio che spazia da brani a cappella a brani strutturalmente più ricchi fino al gospel tradizionale e moderno con brani afferenti al soul. Lo spettacolo del Composition of Praise Gospel Choir andrà a coinvolgere il pubblico nei suoni e nei movimenti ritmici, in un mix di voci, note, movimenti, ovvero nella gioia della musica. La promoter Ida Arcorace, ribadisce così la sua soddisfazione: "Ringrazio la platea calabrese per la squisita accoglienza al Coro Gospel Composition of Praise e al Maestro Cromwell venuti da Washington per celebrare queste festività, domani sera gran finale per brindare assieme al nuovo anno: grazie quindi al Sindaco Certomà, all'Amministrazione Comunale e a Vincenzo Staiano, all'Hotel Mediterraneo e a tutti gli sponsors che hanno reso possibile questo evento."

Per ogni altro dettaglio visitare la pagina ufficiale

https://www.facebook.com/compofpraise/